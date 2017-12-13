13 декабря: Санконоги и марблимпиада

Доброе утро!

Между прочим, вот этот машущий мопс занял третьей место в рейтинге самых популярных гифок 2017 года! Не хухры-мухры)

Продолжаем тему гифок.

Если вдруг интересно, то первое место в рейтинге самых популярных анимированных картинок досталось гифке бруклинской художницы Анны Храковец, в которой вязаный гном вяжет сердечко. У нее 390 миллионов просмотров!!!

Ну а второе место занял вот этот вот моргающий парень, с помощью которого в интернете выражают недоверие написанному. И у нее 238 миллионов просмотров.

Немного милоты.

Забавный детский розыгрыш для папы, который очень увлечен уборкой листьев:

Новости!

В Австралии в метро появилась необычная инсталляция Interloop, которая выглядит как бесконечные петли, подвешенные над головами пассажиров.

Конструкцию весом более пяти тонн собрали из частей старого ЭСКАЛАТОРА, работавшего на этой же станции десятки лет назад. Разработал инсталляцию профессор архитектуры Крис Фокс из Сиднейского университета.

А в метро Нью-Йорка запустили специальный рождественский ретро-поезд 1930-х годов. На сайте компании сказано, что поезд будет ходить каждое воскресенье до 24 декабря с 10 утра до 5 вечера. В ретро-вагонах расклеена реклама той эпохи, а на потолке установлены вентиляторы. Снаружи вагоны украшены рождественскими венками.

И раз уж мы сегодня про про транспорт, да про транспорт... Есть идея для крутого подарка к Новому году - санконоги, то есть sled legs!!! Как следует из названия, это сани, которые крепятся прямо к коленям. Крутизна концепции в том, что Sled Legs всегда с тобой — их можно надеть непосредственно дома и уже в них побежать на горку. Руки свободны тащить с собой ничего не нужно. Говорят, устройство безопасно: «санконоги» плотно облегают колени, подстраиваясь под анатомическую форму, а энергию от сотрясений гасит вспененный полипропилен. Есть два основных типа — детские (уменьшенные, для людей массой до 70 кг) и взрослые (полноразмерные, для людей массой до 120 кг). Заказать можно на Amazon или eBay.

Музыкальная пауза!

Сторож Уилберт Найт работает в начальной школе американского города Стьюбенвилл (штат Огайо) и пользуется популярностью у учеников из-за своего необычного голоса. Школьники рассказали, что он часто поёт для них во время уроков, и они слышат голос, доносящийся из коридоров или спортивного зала:

61-летний Найт признался, что не ожидал такого внимания от учеников и коллег. «Я люблю детей. Мне нравится, как они улыбаются, когда я пою», — рассказал сторож. По словам американца, ему бы хотелось, чтобы люди чаще видели в жизни позитивные вещи, а не только «негатив из телевизора».

Залипалочка дня.

Невероятно простое, и вместе с тем увлекательное зрелище придумал канал Jelle's Marble Runs: яркие марблы (то есть разноцветные шарики) катятся по сложной трассе, а сотни тысяч людей по всему миру смотрят на это и получают огромное удовольствие!

Этот канал работает уже 10 лет. Его автор - 34-летний житель голландского города Амерсфорт Йелле Баккер. Шарики он делает сам - из стекла, глины, стали или агата. Трассы для них тоже придумывает и реализует самостоятельно, а для выявления самых быстрых участников даже учредил «Марблимпиаду».

Каждый шарик имеет собственное уникальное название (например, «Тарантул» или «Мизинец»). Чтобы победить на «Марблимпиаде», шарикам необходимо успешно преодолеть десятки квалификационных этапов на песке и в помещении (Баккер собирает лабиринты из детского конструктора). Как и в гонках «Формулы-1», марблы объединены в команды по цвету. В 2017 году победителем «Марблимпиады» стала команда оранжевых шариков под названием «О’Рейнджерс».

А в 2016 году Баккер устроил Кубок мира по гонкам марблов. Каждому шарику он дал название страны и устроил им несколько испытаний.

Иногда Баккер создаёт действительно большие гонки — например, с участием 11 тысяч разноцветных шариков.

В общем, смотреть можно вечно. Подписывайтесь на этот канал, скрасит минуты досуга (читайте - прокрастинации)!

В галерее - красота линий. Международный конкурс архитектурной фотографии «The Art of Building» представил финалистов этого года: