12 октября: Кроссовка розово-белая или серо-бирюзовая?

Доброе утро! Как это "пятница только завтра"?!

(это новый герой "Звездных войн", если что - правда милаш?)

Ох, интернет, трепещи! Новая оптическая иллюзия, которая рассорит весь мир. Помните, такое было с тем платьем - бело-золотым или черно-синим?..

Итак, важно определить: кроссовки, что на фото, - розовые с белыми шнурками или серые с бирюзовыми?

Участвуем в голосовалке под блогом!

В опросе издания Metro 89% респондентов сочли, что обувь серо-бирюзовая. Господи, кто вы, люди?!

Милота дня.

Просто енотик ловит капли дождя:

Новости!

Идея!!! Правда, не совсем законная. Пользователь Reddit по имени Крис рассказал, как пошёл на нарушение правил нью-йоркского Метрополитен-музея ради эффектного предложения своей девушке Мэрибет. В сентябре он привёл подругу в музей, и пока они рассматривали экспозицию, родственники молодого человека проникли в любимый зал Мэрибет с полотнами Пикассо. Они закрепили на стене небольшую картину, изображающую самого Криса, стоящего на колене перед девушкой в красном платье в горошек. Было заранее известно, что Мэрибет будет в этом платье, так как его купила за несколько недель её мать, подыгравшая бойфренду дочери. Увидев картину, девушка расплакалась, а Крис встал на колено. Мэрибет приняла кольцо, а после этого к молодым людям подошёл охранник, потребовавший забрать картину и покинуть музей... Между прочим, Крис заранее просил несколько музеев подыграть ему, но никто не согласился. Эй, работники музеев, не надо так. Речь же о ЛЮБВИ!

Французский художник, известный под псевдонимом Parse/Error, создал лампу-тучу. Молнии в ней появляются, когда президент США Дональд Трамп публикует что-нибудь в своем твиттере. В итоге каждый твит становится «грозовым разрядом» под стеклянным колпаком устройства. По словам художника, его творение «воплощает опасную эпоху, когда слова одного человека в глобальной социальной сети могут поставить под угрозу судьбу миллионов». По задумке автора, наблюдатель при этом одновременно увлекается процессом и испытывает беспокойство.

И еще одна идея. Но теперь не о том, как сделать предложение, а о том, как познакомиться с кем-нибудь. Канадец Джессе придумал, как привлечь внимание прекрасного пола в Tinder (это приложение для знакомств). Он опубликовал в своем аккаунте серию фото с надписями «Листай, чтобы снять слой [одежды]». При перелистывании Джессе действительно раздевается и в какой-то момент он остаётся совсем голым. На последнем снимке от парня остается только скелет, а вместо надписи про листание - предложение почитать его "некролог". Давайте сначала посмотрим фоточки, а потом почитаете "некролог":

"Джессе Миллз был программистом, чьи амбиции создать платформу для местных видеооператоров трагично оборвались после того, как он попросил джинна помочь ему с фотографиями для профиля в Tinder.

Он любил танцевать в стиле свинг, играть, писать и работать над странными проектами. Он был добрый и ему можно было доверять. Но никогда не стоит доверять джиннам.

Что делает джиннов такими коварными? Я не знаю. Но они портят всё, к чему прикасаются. А, да, семья Джессе любила его.

Пожалуйста, присылайте свои соболезнования в личные сообщения Джессе".

Ну что, девочки, клюнули бы на такой креатив?)

Музыкальная пауза!

Сегодня насладимся выступлением группы Hurts в шоу "Вечерний Ургант":

А теперь время крутой рекламной паузы.

Метро Лос-Анджелеса сняло ролики о правилах поведения в подземке в стиле безумных японских реклам. Главными героями стали защитник «Кодекса подземки», персонаж по имени Супердобряк (Super Kind), и антагонист, монстр Грубый Чувак (Rude Dude).

Сюжет рекламной кампании фокусируется на наиболее распространённых проблемах этикета в транспорте: блокировании проходов и свободных мест сумками, приёме пищи и выбрасывании мусора.

В сегодняшней галерее будут спать котики. Пусть хоть кто-то поспит!

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