13 июля: Бассейн в метро и гигантский водяной пистолет

Доброе утро! Кажется, лето мы все-таки сглазили... Или это кто-то успел машину помыть позавчера? А? Признавайтесь!

Ладно, на работу пора. Пойдем, что ли?

Стартуем с милоты. В Эквадоре полицейские торжественно проводили служебных собак на пенсию и передали их новым хозяевам:

Важное открытие ученых:

Любители кофе живут дольше тех,

кто кофе не пьет!

В течение шестнадцати лет с половиной лет группа европейских ученых собирала данные о потреблении кофе и смертности среди 521 330 европейцев, 41693 из которых умерли за время наблюдений. Ученые выяснили, что потребление кофе (с кофеином или без) уменьшило смертность в среднем на 18 процентов среди мужчин и на 8 процентов среди женщин.

Ну что, по кофейку?

Новости!

Австралиец сдал в багаж самолета банку пива. Сначала он просто хотел так пошутить, но сотрудники аэропорта явно без чувства Ю. Наклеили на баночку багажную бирку и отправили в самолет. Потом одинокая маленькая баночка грустно ездила по багажной ленте.

Huawei выпустил лимитированную серию смартфонов 7 Plus совместно с компанией KFC. Партия из 5 тысяч устройств с портретом полковника Сандерса поступит в продажу 13 июля по цене в 1099 юаней (около 10 тысяч рублей) за штуку. Помимо дизайна, стилизованного под цвета KFC, смартфон получит доступ к управлению музыкой в ресторанах сети с помощью приложения K-music. На устройство также предустановят приложение для заказа еды в KFC. Вместе с ним покупатели получат 100 тысяч бонусных баллов для покупок в китайских ресторанах сети (для сравнения, бургер «Сандерс» стоит 57 тысяч баллов, а стакан кофе — 63 тысячи).

В Тайбэе (провинция Тайваня) в этом году пройдет Всемирная Универсиада. К спортивному событию пол в вагонах местного метро оформили таким образом, чтобы он имитировал площадки для занятия спортом: футбольное поле, бейсбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку и бассейн. Последний самый крутой:

Музыкальная пауза! Смотрим клип рэпера Маклемора про столетие его бабули Хелен. В начале видео Маклемор говорит бабушке, что в ее день рождения они будут делать все, что она захочет. И понеслась!

В одном радиошоу Маклемор рассказывал, что у его бабушки есть список вещей, которые она хотела бы сделать до смерти. И то, что они делают в клипе, — как раз исполнение ее желаний.

Рубрика "Наши руки не для скуки"! И заодно немного летнего настроения.

Видеоблогер и бывший инженер NASA Марк Робер создал гигантский водяной пистолет - рекорд Гиннесса! Super Soaker (так он назвал творение) работает благодаря двум баллонам с азотом, а вода вылетает из его дула со скоростью 437 километров в час. "Игрушка" с легкостью бьет стекла, разрезает арбузы, сосиски и бананы. Как вы понимаете, в "войнушку" таким лучше не играть - очень травмоопасно:

Кстати, видеоблогер опубликовал инструкции по сборке Super Soaker на Dropbox для тех, кто тоже хочет собрать похожее устройство. Если оно вам надо, конечно...

Недавно портал dronestagr.am подвёл итоги международного конкурса на лучшую фотографию, сделанную с беспилотника. Победители выбирались в трёх категориях: «Природа», «Люди» и «Город». Еще одна номинация была специально для членов жюри - "Креативность". Фотографии, занявшие призовые места, — в нашей сегодняшней галерее. Пусть они подарят вам вдохновение на весь день!