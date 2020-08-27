27 августа: собаки-пианисты и новый парк аттракционов по мотивам «Гарри Поттера»

Доброе утро, товарищи! Мы стремительно приближаемся к пятнице, а это значит, что нам пора заряжаться позитивом. А для этого мы собрали для вас несколько хороших новостей. Поехали!

Ну точно осень! Сегодня синоптики обещают пасмурную погоду с небольшими дождями, а температура воздуха прогреется до +21 градуса. Так что не забывайте зонтик!

В твиттере набирает популярность видео, на котором собака играет на пианино и воет. Не совсем ясно, о чем ее песня, но кажется, что смысл очень глубокий.

За 16 часов с момента публикации ролик получил почти 14,5 тысячи лайков, а репостнули его свыше 3,2 тысячи раз. Только посмотрите на это драматичное исполнение!

Этого пса зовут Меркьюри, и он прославился еще год назад. Семья бигля, взявшая его из приюта, быстро заметила его талант, потому и назвала в честь солиста группы Queen. У Меркьюри даже есть свой инстаграм с 33,6 тысячи подписчиков.

Судя по всему, хозяева нередко вдохновляются успехами чужих питомцев и желают славы и для своих собак. В интернете немало инструкций, с помощью которых можно научить четвероногих друзей игре на пианино.

При этом сами собаки любят и другие виды музыкальных инструментов.

Что в оригинальной гитарной версии, что в танцевальном ремиксе — Мария Химченко умеет делать стопроцентные хиты. Почему она до сих пор не собирает стадионы — непонятно. Сегодня слушаем Маша Hima - «Быть просто» (Remix).

В 2023 году в Японии появится новый тематический развлекательный парк, посвященный вселенной «Гарри Поттера», сообщают Би-би-си и Sky News.

Посетители парка в Токио смогут увидеть декорации, костюмы, реквизит со съемок кинофраншизы и сцены из фильмов.

Помимо этого поклонники смогут побывать в воссозданном в натуральную величину замке Хогвартс, а также в Косом переулке, на Тисовой улице и в волшебном банке «Гринготтс».

Парк площадью 30 тысяч квадратных метров будет располагаться в Нермире, районе примерно в получасе езды на поезде от центра японской столицы. Сейчас там находится парк развлечений с американскими горками и аквапарком, но в конце августа его закроют.

Аналогичный парк уже есть в Великобритании и имеет колоссальный успех у туристов. С момента открытия в 2012 году его посетили более 14 млн человек. Отдельные аттракционы, посвященные волшебному миру «Гарри Поттера», можно посетить в американском и японском парках Universal Studios. А как вы относитесь к, не побоюсь этого слова, легендарной саге о «мальчике, который выжил»? Делитесь в комментариях своими впечатлениями.

Многие животные очень любопытны, многие любят вкусно поесть, а кто-то просто хочет развлечься. Но порой все идет не так, как они планировали. Зато часто из этого получаются смешные истории.

На этих фотографиях хозяева успели запечатлеть питомцев в тот момент, когда что-то пошло не так. И на снимках вы увидите всю гамму эмоций: удивление, разочарование, грусть и недовольство. Все как у людей.

Хорошего настроения и отличного четверга!