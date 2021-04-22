22 апреля: жирафиха на пробежке и советы, которые помогли вызволить кошку из оконной рамы

Доброе утро! Вы только просыпаетесь, а мы уже подготовили для вас порцию хороших новостей. Поехали!

Солнышко обещают, но и без дождя не обойдется. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а вечером пройдет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +14 градусов.

Молодая кенийская жирафиха по кличке Липа, живущая в Московском зоопарке, наконец-то выбралась на улицу — еще и в компании близкой подруги, зебры Дэборы.

Липа и Дэбора зря времени не теряли: жирафиха сразу принялась скакать по поляне (разогнавшись до 60 километров в час). Зебра же просто стояла рядом и пыталась не попасться под ноги развеселившейся подруги.

Для Липы это первый выход на улицу в 2021 году, поэтому она так сильно обрадовалась солнцу, весенней Москве и возможности немного побегать.

Айдос «Dose» Джумалинов начинал как битмейкер Скриптонита и ЛСП, а теперь пишет образцовый поп, сочетающий безупречный стиль с честной и открытой лирикой. В этом номере подпевает еще одна восходящая звезда из Казахстана Данеля «Dequine» Садыкова. Сегодня слушаем Dose и Dequine - «Ветер».

Пермский студент вызвался спасти застрявшую в оконной раме кошку — и получил кучу непрошеных советов от наблюдавших за ним очевидцев. Чтобы добраться до оказавшегося в западне животного, студенту пришлось залезть на козырек отделения «Почты России».

На недовольные крики кошки сбежалась толпа критиков и советчиков, которая пыталась руководить действиями молодого человека. Звучали такие вопли:

— Отпускай!

— Аккуратненько! Аккуратненько спускай!

— Зачем вы нажимаете?!

— Аккуратненько!

— Придержать!

— Сбоку! Сбоку!

— Давай-давай-давай-давай!

— Толкай!

— Спасибо!

Как понятно из последнего выкрика, кошку удалось-таки благополучно протолкнуть обратно в квартиру, из которой та, судя по всему, пыталась сбежать (ну или наоборот куда хотела вернуться домой).

Основная работа любого уважающего себя кота или кошки — это быть усладой для глаз хозяина. Мурчать как трактор, отращивать роскошные усищи, громко требовать еду и умилительно валяться пузом кверху — такой распорядок дня можно найти в расписании каждого любимца. Ну и некоторые ещё и умудряются стать героями забавных фотографий, от одного взгляда на которые гормоны радости сами поднимаются до критической отметки!

Хорошего дня и пушистого настроения!