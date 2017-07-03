3 июля: Любовь — это леденец со скорпионом внутри!

Всем привет! Вот уже и первые июльские выходные позади… Лето, которого так еще и не было, стремительно проходит.

Синоптики, кстати, «пееробулись». То все обещали на неистовую жару с июля, а теперь вот так: «Лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25—30 °C». Блииииииииин ((((((

Ой, у нас же рубрика хороших новостей, пардон. Тогда сменим тон: угроза страшной жары отступила! Лето будет комфортное, побережем наши сердца и кондиционеры:

(о боже кого мы обманываем)

Все, забыли о погоде. Все равно никак повлиять не можем.

Милота дня. Начнем с видео, в котором маленькая девочка впервые в жизни пробует кока-колу. Реакция огонь:

А теперь бодрящий экстрим (хотя предыдущее видео тоже в каком-то смысле бодрящий экстрим, согласитесь). Red Bull представил короткометражку про хождение по стропе. Главный герой видео Терри Экомб (Terry Acomb) — один из пионеров слэклайна в Северной Америке — рассказывает о том, что вдохновляет его обучать новичков, и о сущности молодого спортивного движения. Интервью Экомба чередуется яркими кадрами с фестиваля G.G.B.Y. 2016, который ежегодно собирает в «Фруктовой чаше» слэклайнеров, бейсджамперов и других экстремалов.

Новости!

Жительница США сняла на видео неожиданную встречу с медведем у себя в гараже. Особенно крутое начало — обязательно включите звук!

Новинка в мире гаджетов, призванная облегчить семейную жизнь. Это Smartduvet Breeze — «умное» одеяло, имеющее две зоны температурного контроля. Половинки одеяла можно настроить на холод или тепло и добиться идеальных условия для сна обоих супругов. Помимо того, устройство имеет системы регулировки влажности, а также может предотвратить появление в кровати различных неприятных насекомых, то есть его материал является репеллентом. Есть и еще одна приятная функция — система подачи в одеяло воздуха, которая расправляет его из смятого состояния. Иначе говоря, постель сама себя убирает. Настолько, насколько может:

И история о задержании преступника в Великобритании. Разыскиваемый житель решил спрятаться от полицейских, которые пришли к нему домой. Войдя в помещение, они обнаружили, что мужчина спрятался под кроватью. Ну как спрятался… Попытался. «Неудивительно, что мы нашли его. Он еще нескоро сможет выиграть в конкурсе по пряткам», — написали полицейские в фейсбуке. В совершении какого преступления подозревают мужчину и какой срок ему грозит, не уточняется.

Время для музыкальной паузы. В Турции вместе с Венским камерным оркестром выступил пес. Для своего выступления он выбрал Симфонию № 4 Мендельсона. И даже не понял, что стал звездой, и что все эти аплодисменты для него:

И еще одно милое видео под занавес блога. Дети отвечают на вопрос о том, что такое любовь. И пытаются ее нарисовать. Получается забавно и местами очень даже мудро.

«Любовь — это леденец со скорпионом внутри!»

В галерее лето. Хоть на картинках увидим. Хорошего вам дня!