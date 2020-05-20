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Утро в Туле
20 мая: переводим утиное семейство через дорогу и гуляем с пингвинами по галерее

20 мая: переводим утиное семейство через дорогу и гуляем с пингвинами по галерее

Доброе утро, дружочки-пирожочки! До выходных осталось всего-ничего. А это значит, что пора запасаться порцией хороших новостей. Поехали!

 

Кажется, тульская погода очень хочет быть питерской. И похоже, у нее это получается. Сегодня синоптики снова обещают небольшой дождь. Да и температура воздуха прогреется до +14 градусов. Настоящая питерская погода!

 

Сотрудники Росгвардии помогли утке, селезню и 13 утятам перейти через широкий Ленинский проспект в Москве.

Ради этого росгвардейцы автомобилем перекрыли дорогу и сопроводили уток от одного края дороги к другому.

Посмотрите, как это было.

 

Три пингвина из американского зоопарка Канзас-Сити пришли на экскурсию в Музей искусств Нельсона-Аткинса. Об этом сообщает издание Mashable.

Бабблс, Мэгги и Беркли прогулялись по залам, рассматривая знаменитые полотна, выставленные в музее.

За время экскурсии они даже успели определиться с фаворитами: так, птицам больше пришлись по душе работы Караваджо, а вот картины Клода Моне их не особо впечатлили, рассказал директор музея Джулиан Зугазагойтия.

«К сожалению, наши пингвины не могут говорить сами за себя, но мы думаем, что визит в музей их очень обогатил», — предположил представитель зоопарка.

 

Это было ясно еще с первых синглов: дебютный альбом солистки Paramore, Hayley Williams — «Dead Horse», одна из самых красивых поп-записей года. Чистое наслаждение!

 

Ребята из srsly.ru выпустили свою коллекцию духов. Они не простые. Они с запахом приятных воспоминаний, которых сейчас так не хватает. А какои? аромат вы бы купили себе прямо сеи?час? Делитесь мнением в комментариях.

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Автор: Администрация Myslo
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