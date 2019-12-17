17 декабря: елка из пивных ящиков и рождественский клип из прошлого

Доброе утро! Ровно 30 лет назад в этот день показали первую серию «Симпсонов». Напомним, что минувшим летом вышла «альтернативная» версия «Симпсонов» в российских реалиях. Вспомним, как это было.

Что шепчет нам сегодняшняя погода? Ничего нового – на улице по-прежнему слякоть и плюсовая температура. Когда же выпадет снег?

Немного новогодних новостей. В Германии соорудили елку из пивных ящиков, которая по своей высоте побила мировой рекорд. Над сооружением трудились 80 человек. За два дня они установили 5000 ящиков. Необычная елка не только привлекла к себе внимание жителей города и пользователей соцсетей, но и побила мировой рекорд – 18-метровое дерево оказалось на 6 метров выше рождественского дерева, которое установило предыдущий рекорд.

«Союзмультфильм» восстановил 12 советских мультфильмов и покажет их на большом экране. В прокат планируется выпустить мультфильмы «12 месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик» и «Снежная королева».

Каждый из них отреставрирован вручную при помощи особой технологии ротоскопинга, также специалисты обработали звук и сделали цветокоррекцию. Уже в декабре «Союзмультфильм» планирует выпустить в прокат «Умку» и современную версию «Ну, погоди!»

В качестве музыкальной паузы посмотрим обновленную версию клипа на песню Wham!

В галерее сегодня милые котики.