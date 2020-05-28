28 мая: мемный выпуск

Доброе утро, друзья-товарищи! А мы все ближе к выходным, а это значит, что пора начать заряжаться порцией хороших новостей. Поехали!

Сегодня погода создана для того, чтобы совершать пешие прогулки по паркам и скверам. Сегодня пасмурно и без осадков, а температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Кажется, у пользователей интернета совсем опустились руки, и никто уже не ждет ничего хорошего от 2020 года. Если в начале марта в соцсетях люди гадали, что может произойти с планетой в апреле 2020 года, то теперь смирились, что весь год, скорее всего, выдастся сложным.

Реакцией на это состояние стали, конечно, мемы о том, как 2020 год и пандемия коронавируса разрушили все планы. В основе мема — кадры из фильмов и сериалов, поэтому в большинстве случаев для понимания шутки нужно знать контекст. Но в соответствии с шаблоном мема в первом кадре обычно появляется главный герой, а во втором — его убийца или место смерти.

Будни деятельного клерка (спойлер: на самом деле он сперматозоид!) под бравурные ритмы братьев Лоуренсов и наставления проповедника Эрика Томаса. Слушаем новый хит «Energy» от Disclosure.

Помните собаку-мем Доге? Его накачанная версия стала героем нового мема, в котором сравнивают прошлое и настоящее.

Доге выступает сильным прошлым, а более слабое настоящее изображают с помощью другой собаки из мемов по кличке Чимс. Досталось всем: современным подросткам, государствам и даже феминизму.

Собака породы шиба-ину с выразительным взглядом стала известным мемом несколько лет назад — в интернете ее прозвали Доге.

Новая волна популярности нахлынула на Доге, когда пользователи стали распространять изображение его накаченной версии. Она и стала основой для нового мема, в котором также участвует грустный представитель той же породы Чимс.

Доге символизирует сильное прошлое, а Чимс — слабое и не способное противостоять угрозам настоящее.

«NASA в 1960-е: «Мы отправили людей на чертову Луну». NASA сейчас: «У нас нет финансирования».

«Люди, 1347: «Бросайте тела на вражескую территорию». Люди, 2020: «Социальная дистанция».

Феминизм в 1800-х: «Я сражаюсь за свои права как женщины». Феминизм в 2020-м: «Мужчины плохие».

«Американцы в 1776 году: «Мы только что сразились с британцами и стали независимыми». Американцы в 2020 году: «Можем мы пойти в Макдоналдс?»

«Скандинавы в 1000-х годах: «Давайте-ка поубиваем англичан». Скандинавы в 2020-м: «Могли бы вы ездить на велосипеде. Машины — это плохо».

Американский художник, работающий под псевдонимом CodyTheCreative, делает проект #PennyPopArt: с помощью акриловых красок и тончайших кистей он рисует на монетках достоинством один цент портреты знаменитостей, культовых киноперсонажей и просто интересных личностей — от Фриды Кало и Ван Гога до Джокера и героя недавней нетфликсовской документалки «Король тигров» Джо Экзотика.