17 сентября: играем в «Камень, ножницы, бумага» по всей стране и лис – похититель тапок

Доброе утро. А вот и пятница! Рассказывайте, как планируете провести выходные? Укутаетесь в плед и засядете смотреть любимый сериал или же будете тусить и веселиться? В любом случае запланируйте в своем календаре место для чтения хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле пасмурно, до +10 градусов. В субботу будет аналогичная погода, а в воскресенье в городе будут идти дожди, а воздух в городе прогреется лишь до +8 градусов.

15 сентября блогер и переводчик комиксов Александр Куликов опубликовал в твиттере результаты собственного исследования — с помощью какой считалочки в разных регионах России играют в «Камень, ножницы, бумага».

Опрос проводился в начале сентября среди подписчиков Куликова и был посвящен в том числе различиям названий популярной в 1990-х годах игры, известной как «фишки», «сотки» или «кэпсы». По словам блогера, в опросе приняло участие более тысячи человек из почти каждого региона страны.

Результат исследования по «фишкам» оказался не слишком разнообразным: почти везде их называют одинаково. Отличились Москва и Санкт-Петербург — там чаще используют «сотки» и «кэпсы» соответственно. Также на карте выделились Кировская область и Чукотский автономный округ, где половина респондентов использует «фишки», а другая — «кэпсы» или «сотки».

Куликов, выросший в Москве, объяснил популярность столичного варианта рекламой «соток», которую показывали на канале «ТВ-6 Москва», а также телеигрой «Сотки», транслировавшейся на «2x2».

А вот считалочки для «Камень, ножницы, бумага», часто используемые и для «фишек», оказались намного разнообразнее. В опросе блогер предложил сразу несколько вариантов: можно было выбрать несколько или вписать свой. Участники предложили больше десяти разных вариантов.

Больше половины респондентов выбрали версию «Цу-е-фа» — она популярна в западной и восточной частях России. Еще около 40% указали «Раз-два-три», которая преобладает в географическом центре. Остальные варианты набрали меньше 10% — как правило, это уникальные варианты, используемые в конкретных регионах.

Так, в Мордовии чаще используют вариант «Цу-ли-фа», в Омске — «Ван-чу-вэс», а в восточных Сахалине и на Камчатке — «Эн-бен-цо» и «Чин-гис-хан» соответственно. Итоговые результаты доступны на интерактивной карте.

А какими словами пользовались вы в детстве, когда играли в «Камень, ножницы, бумага»? Делитесь в комментариях.

Everthe8 (расшифровывается как «вечнозеленый») — рэпер и продюсер из Бурятии, которого ранее можно было услышать на фитах у P. PAT (альбом «Огни Вояжа»). Недавно артист присоединился к программе Spotify RADAR и выпустил отличный сольный альбом на английском языке Extra Boy.

У жителей берлинского Целендорфа регулярно пропадала обувь. Воровали сандалии, слипоны, кроссовки, ботинки. Вора при этом долгое время найти не могли.

Но всё изменилось, когда Кристофер Майер однажды утром обнаружил пропажу новых кроссовок. Это его разозлило — кроссовки были дорогими. Майер написал об этом на местном форуме. Оказалось, проблема массовая — обувь воруют регулярно и у всех.

Но в отличие от остальных пострадавших Майеру удалось найти преступника — на прогулке он заметил лису, перебегавшую дорогу с синими шлепками в зубах. Он сфотографировал животное и проследил за ним. У лисы обнаружился тайник с коллекцией из более чем ста пар обуви. Некоторые экземпляры были погрызены.

Правда, Майер не нашел там свои кроссовки, зато помог другим жителям Берлина вернуть обувь.

По-настоящему хороших уличных фотографов отличает умение вовремя заметить хороший кадр, а также быстрая реакция и ловкие пальцы, которые тут же достают камеру и делают снимок. Всем этим может похвастаться Эдас Вонг из Гонконга. Эдас умудряется заметить интересные сюжеты там, где другие люди просто пройдут мимо. Здесь мы собрали несколько кадров от этого фотографа, который точно знает, куда смотреть в большом городе.

Хорошего дня и теплого настроения!