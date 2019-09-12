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Утро в Туле
12 сентября: что общего между электробритвой и новым IPhone 11

12 сентября: что общего между электробритвой и новым IPhone 11

Доброе утро! Сегодня мир отмечает День заглядывания в окна. Загляните в свое окно и вы. На улице такая красота!

 

А за окном сегодня прекрасная погода - солнышки и +26.

 

Туристам Перу предлагают номера в отеле, расположенном на скале на высоте 400 метров над землей.  Номера рассчитаны на 4 человек и абсолютно свободно свисают над землей. Гости добираются в отель экстремальным способом – с помощью альпинистского снаряжения. Зато перед постояльцами открывается прекрасный панорамный вид.

 

Позавчера вышла новая модель IPhone. У 11 поколения гаджетов оказался весьма необычный дизайн, особенно многих смутила тройная камера.

 Заднюю панель устройства успели сравнить с электробритвой, плитой, спинором, отверстиями на шаре для боулинга и даже с собственной женой. Уж очень удивленно смотрится IPhone 11.

 

Китайская манекенщица  решила показать тем, кто боится воды, что в этой стихии можно вести себя абсолютно естественно. Она провела необычную фотосессию под водой, во время которой она не только позировала, но и обедала и даже пела. Для этого была создана целая студия-бассейн стоимостью $ 157000.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Билли Айлиш.

 

В галерее сегодня милые котики.

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Автор: Администрация Myslo
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