6 июля: Футбол, медведь-потеряшка и американские горки в новом ракурсе

Доброе утро! Урааа - пятницааа!

Чем еще заняться в эти выходные, кроме как болеть за сборную России на Чемпионате мира, знает Myslo. Куууча идей интересного времяпровождения. Выбирайте:

Но что бы вы ни выбрали, обязательно берите с собой зонт. Синоптики так и не определились, будут у нас солнечные или дождливые выходные:

Жары не обещают, оно и к лучшему. А то тут в Австралии ужс: на прошлой неделе в Тарзали положили новый асфальт, а 5 июля (вчера то есть) он взял и расплавился из-за жары. Асфальт стал вязким и наматывался на колёса машин. Пострадали около 50 авто...

А там, в Австралии то есть, сейчас вообще ЗИМА. И июль считается самым холодным месяцем года.

О_о

Начинаем пятничное утро с любимого мультика! Очередная серия Simon's Cat:

Новости!

Coca-Cola выпустила лимитированную серию бутылок со счётом матча Россия-Испания - 4:3. В честь исторической победы и выхода российской сборной в четвертьфинал ЧМ-2018. Бутылки с уникальным дизайном уже доступны в продаже в некоторых барах и ресторанах Москвы.

Еще про футбол. Авиакомпания S7 организовала футбольную игру в аэропорту, где вместо поля была багажная лента с наклеенными воротами, а вместо мяча — чемодан. Если чемодан, выпадая из багажного отверстия, приземлялся на «ворота», комментатор засчитывал это за гол. Владельцы таких чемоданов получили от S7 билеты в любые направления по всему миру. Некоторые из победителей — иностранцы, приехавшие в Россию на Чемпионат мира по футболу, — удивились и обрадовались победе. Комментировал «игру» спортивный комментатор «Первого канала» Виктор Гусев. Слоган рекламной кампании: «Один мир — одна команда». В акции приняло участие более 500 пассажиров авиакомпании.

В Торонто в поезде метро был обнаружен забытый плюшевый белый медведь с пакетиком снеков. Его увидела Ронда Ричи с мужем. «Я подумала, что кто-то сейчас ужасно страдает из-за того, что медведь потерялся. В конце концов, каждый из нас или сам терял игрушечного друга, или знает того, кто терял», — рассказала Ронда. Так как бюро находок метрополитена уже было закрыто, пара решила взять судьбу медвежонка в свои руки. Они сфотографировали его в нескольких местных локациях, а затем опубликовали в соцсетях объявление о том, что он ищет дом. Пост быстро стал популярным, теперь весь город ждет, когда же игрушка наконец воссоединится с семьей. Мимими!

Музыкальная пауза.

Аккурат к очередному выступлению нашей сборной на Чемпионате мира Вася Обломов выпустил новую песню. Про то, как футбол и успехи России на этом поприще обсуждаются в соцсетях. Чистая правда как она есть:

Добавим этому утру бодрящего экстрима.

Бейсджампер Джеб Корлисс прокатился на американских горках с 360-градусной камерой в руках. В результате получилось три видео, которые противопоказаны людям со слабым вестибулярным аппаратом =D

Номер один. Корлисс стабилизировал видео так, что получился интересный эффект - словно камера летит рядом с вагончиком, то обгоняя его, то немного отставая:

Номер два. В нем все, что запечатлела камера, сливается в сферу:

И номер три. Здесь оригинальное видео, в котором зритель может сам решать, куда повернуть камеру. В браузере для этого нужно водить мышкой по видео, а на телефоне — просто поворачивать устройство в нужном направлении:

Ну как там, никого не укачало?

В галерее - диснеевские принцессы в отпуске. И мы отдохнем!=) Хороших вам выходных!