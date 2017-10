6 октября: Итальянцы пробуют русские соленья

Доброе утро! Неужели пятница?!

Коротко о погоде на выходные: октябрь как он есть!

Начнем сразу с вкусненького! Тут итальянцы пробуют русские заготовки на зиму. С арбузом, конечно, перебор (или кто-то реально их маринует?!), но в целом очень мило:

Милота дня.

В отделении полиции в Новой Зеландии есть необычный сотрудник - котик по кличке Сникерс. У него серьезные должностные обязанности: Сникерс должен помогать потерпевшим прийти в себя, а в свободное время спать или сидеть на документах. А еще быть героем инстаграма:

Кстати, Сникерс — уже третий за 25 лет кот в этом отделении полиции. Как объяснили сотрудники, животные помогают правоохранительным органам показать, что «полицейские тоже люди».

Новости!

Калифорнийский сёрфер превратил 58-дюймовый телевизор в доску для катания (добавил к нему плавники и натёр воском, чтобы получить хорошее сцепление во время проката). И даже сумел поймать на нем несколько волн:

В Ленинградском зоопарке поселилась капибара — впервые за 10 лет. Это мальчик по кличке Тед. Посетители смогут увидеть капибару с сегодняшнего дня! Будете в Питере - бегом в зоопарк, к Теду. Он прекрасен:

Мультипликатор Андре Бергс, живущий в Бангкоке, выпустил бесплатное приложение Protanopia — это интерактивный комикс для айфона и айпада. Комикс рассказывает о солдатах, которые вместо камуфляжа переодеваются в клоунов. И картинки в этом комиксе ЖИВЫЕ!!! Вот оно, будущее:

Музыкальная пауза!

Индонезийский музыкант, использующий псевдоним Heiakim Music, записывает песни с помощью голоса из Google Translate. Он вставляет в онлайн-переводчик текст на английском языке и заставляет его озвучить написанное — японским голосом! А затем накладывает бит и музыку. Вот несколько шедевров:

«Я люблю хотдоги, потому что это не собаки»:

А вот вариант песни «Look What You Made Me Do» Тейлор Свифт:

А вот очень простая песенка «Три-зеро-зеро-зеро, Три-зеро-зеро-зеро» - в честь 3000 подписчиков на канале YouTube:

А вот песенка без слов. Просто смех клоуна Пеннивайза из "Оно":

История из Тольятти, достойная нашей пятницы.

Автомобилисты из Тольятти засняли как мужчина в защитных очках пытается разрубить топором двойную сплошную линию на проезжей части. Вот это борьба с системой, это протест:

Предполагают, что это владелец общепита рядом с дорогой, который недоволен двойной сплошной на выезде из кафе.

В галерее - сплошная милота. Иван Ургант и звери: