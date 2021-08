18 августа: площадка для роботов-паркурщиков и дипфейки сотрудников для общения с клиентами

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Не забывайте их читать для поднятия настроения!

Дождевик – наше все! Сегодня в Туле днем небольшой дождь, а воздух прогреется до +29 градусов.

BostonDynamics показала площадку «для паркура», где тестируют роботов. Там они делают сальто назад и «гордятся» успехами. Роботы Atlas стали «более независимыми спортсменами» и могут адаптироваться под ситуацию. Инженерам больше не нужно программировать прыжки для всех возможных платформ.

Компания считает такую площадку «идеальным местом» для экспериментов. Здесь роботов Atlas доводят «до предела возможностей», чтобы сделать их более ловкими. Два робота впервые без ошибок прошли сложную полосу препятствий.

Разработчики рассказали, что теперь роботы могут адаптировать поведение в зависимости от того, что видят: их не нужно заранее программировать для определённого прыжка. Они считают, что, если роботы научатся выполнять те же движения, что и человек, и также реагировать на изменения окружающей среды, то их возможности станут «практически безграничными». Компания также показала неудачные дубли с тренировок и вид с камеры робота.

Boston Dynamics сообщила, что роботы Atlas — исследовательский, а не коммерческий проект. «Способность робота завершить обратный сальто может никогда не оказаться полезной в коммерческой среде», — считают там.

Итальянская рок-группа Måneskin, в этом году одержавшая победу на «Евровидении», исполнила кавер на песню Билли Айлиш Bury a Friend. Об этом пишет NME. Музыкальный коллектив представил свою версию композиции на фестивале Ronquières в Бельгии, где итальянцы выступили в рамках своего европейского тура. Måneskin превратили мрачную, грустную песню Айлиш из ее дебютного альбома 2019 года When We All Fall Asleep, Where Do We Go? в нечто вроде рок-гимна.

Некоторые партнеры британской компании EY (прежнее название — Ernst & Young) из «большой аудиторской четверки» начали использовать дипфейки со своим изображением для общения с клиентами вместо личных встреч. Об этом сообщает Wired.

Дипфейки используют в презентациях для клиентов и электронных письмах. Один из партнеров, который не владеет японским языком, заставил свою дипфейк-версию говорить с клиентом из Японии на родном для того языке. Клиентов обязательно предупреждают, что перед ними видео, созданное искусственным интеллектом, а не реальный человек.

В EY решили обратиться к высоким технологиям для общения с клиентами, поскольку считают традиционные способы укрепления деловых отношений устаревшими. Ситуацию усугубляет пандемия, которая сделала невозможными долгие очные деловые встречи, а созвоны в Zoom превратила в рутину.

Процесс «клонирования» занимает около 40 минут. Человек зачитывает перед камерой специальный текст, после чего материалы передаются для копирования и обучения алгоритмов. Впоследствии ИИ требуется для создания ролика лишь текст, который должен зачитать дипфейк.

Те владельцы питомцев, у кого дома живут сразу два любимца, автоматически становятся хозяевами не только двух очаровательных мохнатых мордочек, но и двух совершенно разных характеров. Если один из них обладает игривым нравом и всегда готов навести в доме суету, то второй непременно будет его полной противоположностью, и наблюдать за таким контрастом — одно удовольствие!

Хорошего дня и веселого настроения!