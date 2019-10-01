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Утро в Туле
1 октября: живая кожа, миллионер, которому не нужны деньги и опасные домашние питомцы

1 октября: живая кожа, миллионер, которому не нужны деньги и опасные домашние питомцы

Доброе утро! Погода к активности вообще не располагает, но когда это нам мешало.

 

За окном сегодня продолжается дождик и стало немного теплее.

 

Чтобы скорее проснуться посмотрим яркое красочное видео из одного австралийского бара. Местный бармен создает яркие футуристические коктейли.

 

Не в деньгах счастье – доказал один американский тракторист, выигравший в лотерею кругленькую сумму.  За четыре месяца обладания богатством размером 1,1 млн долларов мужчина не потратил на себя ничего.

Единственное, что он сделал – поменял окна в своем жилище – маленьком фургончике. По словам мужчины, ему не нужны дорогие автомобили и роскошь, он с детства привык к тяжелой работе и простой жизни и ему этого достаточно. Правда, он отметил, что возможно все было бы по-другому, если бы его супруга была жива.

 

А тем временем швейцарские ученые изобрели «искусственную» кожу, которая усиливает осязание. Она создана из силикона, электродов и датчиков, очень гибкая и эластичная, растягивается в четыре раза и принимает любую форму.

В будущем ученые планируют использовать полноценный прототип с  «искусственной кожей» для нейрологических исследований и в виртуальной и дополненной реальности.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип исландской певицы Бьорк.

 

Сегодня в галерее фотографии екатеринбургского блогера Кирилла Потапова с его питомцами. Особенность в том, что у него дома живут волки.

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