1 октября: живая кожа, миллионер, которому не нужны деньги и опасные домашние питомцы

Доброе утро! Погода к активности вообще не располагает, но когда это нам мешало.

За окном сегодня продолжается дождик и стало немного теплее.

Чтобы скорее проснуться посмотрим яркое красочное видео из одного австралийского бара. Местный бармен создает яркие футуристические коктейли.

Не в деньгах счастье – доказал один американский тракторист, выигравший в лотерею кругленькую сумму. За четыре месяца обладания богатством размером 1,1 млн долларов мужчина не потратил на себя ничего.

Единственное, что он сделал – поменял окна в своем жилище – маленьком фургончике. По словам мужчины, ему не нужны дорогие автомобили и роскошь, он с детства привык к тяжелой работе и простой жизни и ему этого достаточно. Правда, он отметил, что возможно все было бы по-другому, если бы его супруга была жива.

А тем временем швейцарские ученые изобрели «искусственную» кожу, которая усиливает осязание. Она создана из силикона, электродов и датчиков, очень гибкая и эластичная, растягивается в четыре раза и принимает любую форму.

В будущем ученые планируют использовать полноценный прототип с «искусственной кожей» для нейрологических исследований и в виртуальной и дополненной реальности.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип исландской певицы Бьорк.

Сегодня в галерее фотографии екатеринбургского блогера Кирилла Потапова с его питомцами. Особенность в том, что у него дома живут волки.