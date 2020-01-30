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Утро в Туле
30 января: ледяное сало и вязанные человечки

30 января: ледяное сало и вязанные человечки

Доброе утро! - Какое же оно доброе в четверг,  да и еще в такую рань? – спросите вы. Многим так не хочется расставаться с подушкой. А между прочим, ранний подъем помогает людям добиваться успехов. Вот, например генеральный директор компании PepsiCo просыпается в 4.30, а сооснователь Twiiter Джек Дорси начинает свой день в 5.30.

На самом деле проснуться не так уж и сложно. Просто сделайте несколько простых упражнений, подумайте о чем-то приятном, позавтракайте и почитайте утренние новости.

 

Для начала посмотрим, что там за окном. Все то же самое – снег и и -1, который чувствуется как мороз из-за ветра.

 

У жителей Санкт-Петербурга появилось «ледяное сало», и речь сейчас не о мясной закуске. Так лед, образовавшийся на реке Мойке. Подобное природное явление возникает, когда  водоем замерзает неравномерно.

 

В Сети появился трейлер мюзикла, снятого по мотивам фильма «Назад в будущее». Главных героев исполнят другие актеры, зато в трейлере снялся тот самый доктор Браун.

 

Финская художница увлекается необычным хобби. Она любит вязать полные копии людей. Женщина вяжет крюком, и спицами, а еще использует арматуру для того, чтобы фигуры держали форму. Изделия выглядят очень реалистично.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем новую песню группы «Танцы минус».

 

В галерее сегодня несколько милых котиков.

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Автор: Администрация Myslo
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