30 января: ледяное сало и вязанные человечки

Доброе утро! - Какое же оно доброе в четверг, да и еще в такую рань? – спросите вы. Многим так не хочется расставаться с подушкой. А между прочим, ранний подъем помогает людям добиваться успехов. Вот, например генеральный директор компании PepsiCo просыпается в 4.30, а сооснователь Twiiter Джек Дорси начинает свой день в 5.30.

На самом деле проснуться не так уж и сложно. Просто сделайте несколько простых упражнений, подумайте о чем-то приятном, позавтракайте и почитайте утренние новости.

Для начала посмотрим, что там за окном. Все то же самое – снег и и -1, который чувствуется как мороз из-за ветра.

У жителей Санкт-Петербурга появилось «ледяное сало», и речь сейчас не о мясной закуске. Так лед, образовавшийся на реке Мойке. Подобное природное явление возникает, когда водоем замерзает неравномерно.

В Сети появился трейлер мюзикла, снятого по мотивам фильма «Назад в будущее». Главных героев исполнят другие актеры, зато в трейлере снялся тот самый доктор Браун.

Финская художница увлекается необычным хобби. Она любит вязать полные копии людей. Женщина вяжет крюком, и спицами, а еще использует арматуру для того, чтобы фигуры держали форму. Изделия выглядят очень реалистично.

В качестве музыкальной паузы послушаем новую песню группы «Танцы минус».

В галерее сегодня несколько милых котиков.