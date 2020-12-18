18 декабря: инструкция для сборки пряничного домика и лягушки, которые проиграли в суде соседу

Доброе утро! До Нового года осталось 14 дней. А это значит, что уже через две недели мы откроем новую страницу нашей жизни. А пока мы ждем самого многообещающего времени в году, нужно читать только хорошие новости. Поехали!

Отличная погода для покатушек с горки! В пятницу в Туле небольшой снег, чуть выше нуля. На выходных в городе стоит ожидать понижение температуры, но и без снега тоже не обойдется.

Компания Ikea разработала специальные инструкции по сборке книжного шкафа и еще нескольких видов мебели. Но прежде, чем их собрать, придется испечь детали.

С помощью набора Gingerbread Höme можно воссоздать пряничные версии мебели Ikea. Инструкции для пряничной мебели очень напоминают настоящие.

К ним прилагаются лекала: их можно приложить к тесту и вырезать по ним необходимые детали. После выпекания из них можно собрать миниатюрные предметы мебели.

Кроме того, Ikea разработала 3D-файлы, с помощью которых многоразовые формы для выпекания пряничной мебели можно распечатать на 3D-принтере.

Ранее Ikea выпустила набор инструкций, где подробно описывается, как строить форты с помощью мебели и предметов домашнего обихода, чтобы развлекать детей во время изоляции.

А вы бы хотели получить такой набор? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Все тот же гитарный бедрум-поп, с которым молодая исполнительница из Лондона покорила нас год назад. И снова тот же чертов успех! Сегодня слушаем Nilufer Yanya - «Same Damn Luck».

Скоро лягушкам из французской деревни Гриньоль придется квакать где-то еще — суд постановил осушить пруд, который служил им домом в течение 12 лет.

Пруд находился на участке жителей деревни Анни и Мишеля Пешра. Последние девять лет они судились со своим соседом Жаном-Луи Мальфьоном. Тот жаловался, что в брачный период лягушки могли расквакаться до 63 децибел (это примерно как разговор на повышенных тонах).

Мальфьон изначально против пруда ничего не имел, но из-за лягушек не мог спать с открытым окном. В 2020 году Мальфьону наконец удалось победить в многолетней тяжбе и обязать Пешра осушить пруд. На это у супругов есть 90 дней, после чего они будут выплачивать по 150 евро штрафа за каждый просроченный день.

Расстроенные Пешра уже приступили к осушению пруда. Вместе с ними скорбят и защитники окружающей среды — по их словам, в пруде обитало не менее шести видов лягушек, находящихся под защитой. Но, возможно, у лягушек еще есть шанс: Пешра создали петицию по сохранению пруда и его жителей. На момент выхода этого шапито ее подписали более 95 тысяч человек.

Как можно выразить любовь? Какие слова подобрать, чтобы как может точнее передать чувства? Сейчас мы вам докажем, что порой они совершенно не нужны, ведь взгляды бывают красноречивее тысячи высокопарных предложений. И помогут нам в этом домашние животные: мы собрали для вас фотографии питомцев, которые так смотрят на своих хозяев, что всё становится понятно без единого слова.

Хорошего настроения и побольше любви (мы вот ооочень любим вас)!