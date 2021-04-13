13 апреля: машина Джеймса Бонда с огнеметом и обезьяна, которая играет в видеоигры силой мысли

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По-летнему тепло. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха поднимется до +23 градусов.

Британский блогер и постоянный гость Top Gear Колин Ферз построил для шоу почти настоящую машину Джеймса Бонда. В ней он попробовал повторить все то, что показывали в фильмах про главного британского шпиона.

По условиям эксперимента, машина Бонда от Колина Ферза должна была быть достаточно бюджетной — на нее можно было потратить не больше семи тысяч фунтов. За основу блогер взял BMW Z3 (этот автомобиль появлялся в Бондиане в середине 1990-х). В него британец добавил специальное дополнительное колесо, которое может приподнимать и поворачивать автомобиль — в фильмах Бонд использовал его для прицеливания во время езды.

Также Ферз вмонтировал в подкрылки разбрызгиватели машинного масла, встроил оружие в задний бампер и добавил шуточную «камуфляжную систему» — дымовая машина работает прямо в салоне и полностью скрывает водителя от посторонних. Единственный минус этой системы маскировки — водитель сам тоже почти ничего не увидит и с трудом может управлять машиной.

Но главное — огнемет в днище автомобиля! В видео, где Ферз презентовал свой «Эпичный автомобиль Бонда, сделанный в домашних условиях», блогер даже пожарил с помощью огнемета себе курицу. Правда, уже зажаренную курицу Ферз показал после перебивки — возможно, на самом деле блогер поступил не как Джеймс Бонд и купил ее в ближайшем супермаркете.

Подробно о том, как именно можно собрать машину Бонда, Ферз рассказал в этих видео:

Создание бюджетной версии машины Джеймса Бонда стало частью спецвыпуска Top Gear о машинах спецагента. Среди прочего в нем гонщик Стиг прокатился за рулем автомобиля, внешне неотличимого от самой известной машины Бонда — Aston Martin DB5. При этом на деле он построен на базе BMW M3 E46. Это одна из восьми машин, созданных Aston Martin специально для съемок фильма «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом, который должен был выйти еще в 2020 году. Из-за пандемии его выход неоднократно переносили. Текущая дата премьеры — 30 сентября этого года.

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Компания Neuralink Илона Маска представила видео, демонстрирующее макаку по имени Пейджер, которая играет в компьютерную игру Pong при помощи силы мысли. Помогает ей при этом чип Neuralink, который вживили животному за 6 недель до эксперимента.

Сначала обезьяна играла, управляя джойстиком. Затем, когда Пейджеру стал понятен принцип игры, джойстик был отключен, и макака стала использовать силу мысли для управления Pong. Интерес животного удерживало банановое смузи — напиток поступал в специальную трубочку как награда за продолжение игры.

«Скоро наша обезьяна будет стримить на Twitch и Discord», — шутит Маск.

Чип Neuralink фиксировал связь между задействованными при игре частями мозга обезьяны и движениями джойстика. По словам Маска, такая технология позволит компании создать оборудование, которое поможет парализованным людям совершать действия на смартфонах быстрее, чем здоровые люди. Он добавил, что более поздние версии смогут передавать сигналы от Neuralink в мозге к чипу в моторных и сенсорных нейронах тела, позволяя, например, параплегикам снова ходить.

В прошлом году Neuralink вживили в мозг свиньи — звуковые сигналы на презентации чипа фиксировали каждый момент, когда свинья понюхает или потрогает что-то своим пятачком.

А вы бы хотели играть в игры силой мысли? Расскажите об этом в комментариях.

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Хорошего дня и продуктивного настроения!