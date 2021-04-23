23 апреля: столетние часы завелись после землетрясения и очень аристократичная капибара
Доброе пятничное утро! Радуемся завершению рабочей недели и не забываем читать хорошие новости. А еще поделитесь в комментариях планами на выходные. Поехали!
О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой дождь и до +18 градусов. В субботу также стоит ожидать дождя, но уже холоднее: до +7 градусов. В воскресенье облачно с прояснениями и до +7 градусов.
В Японии благодаря землетрясению заработали часы, которые остановились после мощного цунами на северо-востоке страны почти десять лет назад. Об этом сообщает The Guardian.
Столетние часы находились в буддистском храме Фумондзи, который в марте 2011 года был разрушен волнами — уцелели только столбы и крыша здания. Настоятель Буншун Сакано спас старинные часы, очистил их и завел пружину, вот только стрелки так и не тронулись с места.
Вечером 13 февраля 2021 года — всего за несколько недель до десятой годовщины природной катастрофы — в том же регионе произошло еще одно мощное землетрясение. Сейсмологи описали его как «отголосок» того самого землетрясения десятилетней давности.
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На следующее утро Сакано решил проверить главный зал храма на предмет повреждений, как вдруг услышал тиканье часов. С тех пор прошло уже два месяца, а часы все еще работают.
Сакано из-за пандемии коронавируса отменил собрания и приостановил волонтерство, а в последнее время стал задумываться о том, чтобы и вовсе прекратить общественную деятельность. Однако в ситуации с часами он увидел хороший знак и нашел вдохновение не сдаваться и двигаться дальше.
По мнению экспертов, часы могли завестись после того, как землетрясение перезапустило остановившийся маятник. По другой версии, в результате катаклизма наружу вырвалась скопившаяся в механизме пыль.
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил кавер на песню «Любимый город» из советского фильма «Истребители», в котором ее исполнял Марк Бернес. Линдеманн с акцентом поет на русском о родных ветрах, синей дымке, товарищах и любимом городе, который может спать спокойно. Сегодня слушаем Till Lindemann — «Любимый город».
Мы возобновляем наш капибарный дозор — и продолжаем докладывать о том, что происходит в жизни флегматичных гигантских грызунов, которым в жизни нужно только одно: поплавать в горячих источниках (бассейн тоже сойдет) да перекусить арбузом или свежими овощами.
В сегодняшнем выпуске — капибара, которую еще зимой привезли из Красноярска в Минск. Честно говоря, главная причина, по которой мы о ней пишем — это роскошное имя, Капибарин. Сразу хочется отнестись к новому обитателю Минского зоопарка со всем возможным уважением.
Капибарин действительно живет на широкую лапу, в просторном вольере с бассейном. Кормят его фруктами и зерном, хотя в предпочтениях — пекинская капуста и салат «Айсберг». Капибарин не сразу привык к жизни в Беларуси: после России многое его пугало, но в конце концов он почувствовал себя как дома. Впрочем, Капибарин все еще немного боится резких звуков, ведь они могут прервать его уединенную медитацию в бассейне.
Некоторые предметы умудряются быть настолько похожими на людей или животных, что такому совпадению остаётся только удивляться. У этого явления даже есть официальное название — парейдолия. Недавно в сети появилась фотография, которая тут же превратилась мем, а всё потому, что на неё попали кроссовки, которые буквально кричат. Развидеть и забыть это зрелище оказалось просто невозможно, поэтому пользователи сети устроили целый фотошоп-баттл с этим изображением.
Фотографией пары обуви поделился пользователь сайта Reddit под ником ExplodingSofa. Он рассказал, что сфотографировал кроссовки своей подруги и добавил, что они выглядят так, будто очень громко кричат. И правда, если приглядеться, то можно услышать, как обувь издаёт громкое протяжное «ААА».
Хорошего дня и мемного настроения!