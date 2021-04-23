23 апреля: столетние часы завелись после землетрясения и очень аристократичная капибара

Доброе пятничное утро! Радуемся завершению рабочей недели и не забываем читать хорошие новости. А еще поделитесь в комментариях планами на выходные. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой дождь и до +18 градусов. В субботу также стоит ожидать дождя, но уже холоднее: до +7 градусов. В воскресенье облачно с прояснениями и до +7 градусов.

В Японии благодаря землетрясению заработали часы, которые остановились после мощного цунами на северо-востоке страны почти десять лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Столетние часы находились в буддистском храме Фумондзи, который в марте 2011 года был разрушен волнами — уцелели только столбы и крыша здания. Настоятель Буншун Сакано спас старинные часы, очистил их и завел пружину, вот только стрелки так и не тронулись с места.

Вечером 13 февраля 2021 года — всего за несколько недель до десятой годовщины природной катастрофы — в том же регионе произошло еще одно мощное землетрясение. Сейсмологи описали его как «отголосок» того самого землетрясения десятилетней давности.

На следующее утро Сакано решил проверить главный зал храма на предмет повреждений, как вдруг услышал тиканье часов. С тех пор прошло уже два месяца, а часы все еще работают.

Сакано из-за пандемии коронавируса отменил собрания и приостановил волонтерство, а в последнее время стал задумываться о том, чтобы и вовсе прекратить общественную деятельность. Однако в ситуации с часами он увидел хороший знак и нашел вдохновение не сдаваться и двигаться дальше.

По мнению экспертов, часы могли завестись после того, как землетрясение перезапустило остановившийся маятник. По другой версии, в результате катаклизма наружу вырвалась скопившаяся в механизме пыль.

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил кавер на песню «Любимый город» из советского фильма «Истребители», в котором ее исполнял Марк Бернес. Линдеманн с акцентом поет на русском о родных ветрах, синей дымке, товарищах и любимом городе, который может спать спокойно. Сегодня слушаем Till Lindemann — «Любимый город».

Мы возобновляем наш капибарный дозор — и продолжаем докладывать о том, что происходит в жизни флегматичных гигантских грызунов, которым в жизни нужно только одно: поплавать в горячих источниках (бассейн тоже сойдет) да перекусить арбузом или свежими овощами.

В сегодняшнем выпуске — капибара, которую еще зимой привезли из Красноярска в Минск. Честно говоря, главная причина, по которой мы о ней пишем — это роскошное имя, Капибарин. Сразу хочется отнестись к новому обитателю Минского зоопарка со всем возможным уважением.

Капибарин действительно живет на широкую лапу, в просторном вольере с бассейном. Кормят его фруктами и зерном, хотя в предпочтениях — пекинская капуста и салат «Айсберг». Капибарин не сразу привык к жизни в Беларуси: после России многое его пугало, но в конце концов он почувствовал себя как дома. Впрочем, Капибарин все еще немного боится резких звуков, ведь они могут прервать его уединенную медитацию в бассейне.

Некоторые предметы умудряются быть настолько похожими на людей или животных, что такому совпадению остаётся только удивляться. У этого явления даже есть официальное название — парейдолия. Недавно в сети появилась фотография, которая тут же превратилась мем, а всё потому, что на неё попали кроссовки, которые буквально кричат. Развидеть и забыть это зрелище оказалось просто невозможно, поэтому пользователи сети устроили целый фотошоп-баттл с этим изображением.

Фотографией пары обуви поделился пользователь сайта Reddit под ником ExplodingSofa. Он рассказал, что сфотографировал кроссовки своей подруги и добавил, что они выглядят так, будто очень громко кричат. И правда, если приглядеться, то можно услышать, как обувь издаёт громкое протяжное «ААА».

Хорошего дня и мемного настроения!