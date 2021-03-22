22 марта: художник разрушил дворец эпохи Ренессанса и Шварценеггера выбрали защитником Земли
Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю только с хороших новостей. Поехали!
Наконец-то наступает теплая полоса. Сегодня в Туле пройдет снег, а температура воздуха будет около нуля градуса.
Французский уличный художник JR создал работу на стене палаццо Строцци эпохи Ренессанса, где сейчас располагается художественная галерея. Художник выложил свое новое произведение в инстаграме.
Изображение выполнено как оптическая иллюзия. 28-метровая работа называется «Рана» (La Ferita).
Работа напоминает огромную трещину на фасаде дворца, сквозь которую видно несколько экспонатов — картины «Весна» и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли (в реальности они находятся в соседней галерее Уффици).
Это совместный проект французского художника и галереи. В основе ее идеи лежит напоминание о том, что искусство может развиваться в любых условиях, даже в непростые времена пандемии коронавируса.
«Мы открываем новую программу этой новой работой JR «Рана», инсталляция отражает сложность доступа к культуре во времена Covid-19 и в то же время символизирует свободу, творческое воображение и участие, это также возможностью привлечь зрителей совершенно иными путями», — цитирует The Art Newspaper Артуро Галансино, генерального директора Palazzo Strozzi.
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Арнольд Шварценеггер согласился возглавить человеческое сопротивление в случае атаки инопланетян на Землю. Актер сделал соответствующее заявление в твиттере. «Хочу поблагодарить людей за их веру в меня. Готов служить», — написал он.
Все это, разумеется, не просто так. В опросе телеканала Blaze приняли участие две тысячи жителей Великобритании. Им предлагали выбрать знаменитость, которой можно доверить звание защитника Земли от пришельцев.
В топ попали сразу несколько актеров, сражавшихся с инопланетянами в кино и сериалах. Среди них Уилл Смит («День независимости» и «Люди в черном»), Сигурни Уивер (четыре части «Чужого») и Дэвид Духовны с Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»). Но самым популярным выбором все равно стал Шварценеггер, ловко расправившийся с инопланетным охотником в фильме «Хищник».
А вот последнее место в топ-20 кандидатов в защитники Земли занял президент США Джо Байден. Видимо, потому что вместо инопланетян он победил Дональда Трампа на выборах в президенты США 2020 года. При этом сам Трамп оказался на восьмом месте в этом опросе (все же отыгрался за выборы!). В целом результаты Байдена хуже, чем у других политиков в этом списке: вице-президента США Камалы Харрис, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Полный список защитников Земли
- Арнольд Шварценеггер
- Уилл Смит
- Дэвид Аттенборо (автор документальных сериалов о природе)
- Брюс Уиллис
- Том Круз
- Харрисон Форд
- Сигурни Уивер
- Дональд Трамп
- Джиллиан Андерсон
- Никола Стерджен
- Крис Пратт
- Борис Джонсон
- Пирс Морган (британский телеведущий)
- Уильям Шетнер (капитан Кирк из сериала «Звездный путь»)
- Саймон Пегг
- Томми Ли Джонс
- Дэвид Духовны
- Мел Гибсон
- Камала Харрис
Даже если люди бережливо относятся к своим растратам, они всё равно не застрахованы от неудачных покупок. Как ни крути, а маркетологи и дизайнеры товарных упаковок то и дело стараются приманить покупателей самыми разными и не всегда честными способами.
Сегодня мы собрали для вас 15 приобретений покупателей, которые совсем не стоили своих денег. И такое надувательство бывает не только обидным, но и смешным!
Хорошего дня и побольше удачных покупок!