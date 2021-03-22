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Утро в Туле
22 марта: художник разрушил дворец эпохи Ренессанса и Шварценеггера выбрали защитником Земли

22 марта: художник разрушил дворец эпохи Ренессанса и Шварценеггера выбрали защитником Земли

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю только с хороших новостей. Поехали!

 

Наконец-то наступает теплая полоса. Сегодня в Туле пройдет снег, а температура воздуха будет около нуля градуса.

 

Французский уличный художник JR создал работу на стене палаццо Строцци эпохи Ренессанса, где сейчас располагается художественная галерея. Художник выложил свое новое произведение в инстаграме.

Изображение выполнено как оптическая иллюзия. 28-метровая работа называется «Рана» (La Ferita).

Работа напоминает огромную трещину на фасаде дворца, сквозь которую видно несколько экспонатов — картины «Весна» и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли (в реальности они находятся в соседней галерее Уффици).

Это совместный проект французского художника и галереи. В основе ее идеи лежит напоминание о том, что искусство может развиваться в любых условиях, даже в непростые времена пандемии коронавируса.

«Мы открываем новую программу этой новой работой JR «Рана», инсталляция отражает сложность доступа к культуре во времена Covid-19 и в то же время символизирует свободу, творческое воображение и участие, это также возможностью привлечь зрителей совершенно иными путями», — цитирует The Art Newspaper Артуро Галансино, генерального директора Palazzo Strozzi.

 

Музыкальный альтер эго Антона Лапенко наконец дебютировал в стримингах с песней 1983 года (ну типа!) — а заодно и с «переизбытком сексуальности» в «Вечернем Урганте». Даешь сольный альбом! Сегодня слушаем Всеволода Старозубова – Чары.

 

Арнольд Шварценеггер согласился возглавить человеческое сопротивление в случае атаки инопланетян на Землю. Актер сделал соответствующее заявление в твиттере. «Хочу поблагодарить людей за их веру в меня. Готов служить», — написал он.

Все это, разумеется, не просто так. В опросе телеканала Blaze приняли участие две тысячи жителей Великобритании. Им предлагали выбрать знаменитость, которой можно доверить звание защитника Земли от пришельцев.

В топ попали сразу несколько актеров, сражавшихся с инопланетянами в кино и сериалах. Среди них Уилл Смит («День независимости» и «Люди в черном»), Сигурни Уивер (четыре части «Чужого») и Дэвид Духовны с Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»). Но самым популярным выбором все равно стал Шварценеггер, ловко расправившийся с инопланетным охотником в фильме «Хищник».

А вот последнее место в топ-20 кандидатов в защитники Земли занял президент США Джо Байден. Видимо, потому что вместо инопланетян он победил Дональда Трампа на выборах в президенты США 2020 года. При этом сам Трамп оказался на восьмом месте в этом опросе (все же отыгрался за выборы!). В целом результаты Байдена хуже, чем у других политиков в этом списке: вице-президента США Камалы Харрис, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и первого министра Шотландии Николы Стерджен.

Полный список защитников Земли

  1. Арнольд Шварценеггер
  2. Уилл Смит
  3. Дэвид Аттенборо (автор документальных сериалов о природе)
  4. Брюс Уиллис
  5. Том Круз
  6. Харрисон Форд
  7. Сигурни Уивер
  8. Дональд Трамп
  9. Джиллиан Андерсон
  10. Никола Стерджен
  11. Крис Пратт
  12. Борис Джонсон
  13. Пирс Морган (британский телеведущий)
  14. Уильям Шетнер (капитан Кирк из сериала «Звездный путь»)
  15. Саймон Пегг
  16. Томми Ли Джонс
  17. Дэвид Духовны
  18. Мел Гибсон
  19. Камала Харрис
 

Даже если люди бережливо относятся к своим растратам, они всё равно не застрахованы от неудачных покупок. Как ни крути, а маркетологи и дизайнеры товарных упаковок то и дело стараются приманить покупателей самыми разными и не всегда честными способами.

Сегодня мы собрали для вас 15 приобретений покупателей, которые совсем не стоили своих денег. И такое надувательство бывает не только обидным, но и смешным!

Хорошего дня и побольше удачных покупок!

Галерея
Лампочка должна загораться, если налить в кружку кипяток. Но вот, что получилось на самом деле, Фото: 1
Ожидание/Реальность, Фото: 2
, Фото: 3
Пирожное оказалось куда меньше, Фото: 4
Золотая маска за 3 доллара. Ожидание и реальность, Фото: 5
Радовалась тому, что паста была такой дешёвой и даже не задумалась, почему, Фото: 6
Спасибо дизайну упаковки, Фото: 7
Надо же, большой Ferrero Rocher! Не тут-то было, Фото: 8
Увлажняющий крем, баночка которого заполнена разве что на четверть, Фото: 9
Полоса закрывает середину, и можно предположить, что за ней ещё два кусочка суши. Других указаний количества штук нет, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
Это не соус из авокадо. Этикетка просто предлагает попробовать с ним авокадо. Ну кто так делает?, Фото: 13
Родители купили торт, но под покрытием из мастики оказался большой слой полистирола, Фото: 14
Решила побаловать себя мороженым, а оно оказалось без рожка, Фото: 15
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Автор: Администрация Myslo
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