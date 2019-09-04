4 сентября: голограмма Уитни Хьюстон, суши для бомжа и казус в мире животных

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Доброе утро! Вот так незаметно мы приблизились к середине рабочей недели.

За окном сегодня не самая отличная погода.

Вот такие опасности могут подстерегать во время съемок в неположенном месте. Это шутка, на самом деле видео создано во время съемок передачи о животных.

И новости из мира музыки. Голограмма Уитни Хьюстон отправится в турне по Великобритании. Специалисты работали над изображением на протяжении нескольких лет. Организаторы шоу обещают невероятное зрелище и любимые поклонниками хиты.

Близняшки из Казахстана сняли социальную рекламу для участия в конкурсе общественного молодежного движения. Кажется, с сюжетом девушки слегка перестарались: на видеоролике они проявляют заботу о бомже с городских улиц – кормят его суши. Ролик вызвал гнев интернет пользователей, но, надо сказать, положительный эффект от него тоже есть. Спустя некоторое время после выхода видеоролика люди начали приносит еду главному герою видео.

В Америке бушует мощный ураган Дориан. Американским и российским космонавтам удалось запечатлеть его вид из Космоса. Внешне он выглядит как гигантская воронка.

А вот такой кадр запечатлел «Роскосмос».

В галерее сегодня снимки горбатого кита, который устроил невероятное шоу для туристов в Сиднее.