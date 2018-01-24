24 января: На лыжах да по Великой Китайской стене!..

Доброе утро! Ловите мем, который очень подходит утру среды:

Начнем день с бодрящего рекорда.

Австралийские блогеры забросили мяч в баскетбольную корзину с высоты 200 метров, установив новый мировой рекорд. Произошло это в Лесото (Африка). Так что даже если вам пофиг на баскетбол и рекорды, посмотрите видео - самобытное и красивое:

А теперь порция хорошего настроения и здорового смеха. Точно будете хихикать - уж очень задорно похохатывает автор этого видео.

Итак, история о коварном подъемнике на горнолыжном курорте:

Новости!

Хорошо, что мы не в Китае. Там работникам кирпичного завода дали зарплату... ага, угадали. Кирпичами. Сотрудники согласились получить 290 тысяч кирпичей в счет $12,4 тысяч долга (всего долг равен примерно 14 тысяч долларов). Чем выплачивать оставшуюся часть долга, работодатель пока не знает... Музыкальный номер в поддержку работников этого горе-завода:

Новиночка от Nike: "космические" кроссовки PG-2, созданные в сотрудничестве с PlayStation и баскетболистом NBA Полом Джорджем. На внешней стороне язычков кроссовок располагаются логотипы, оснащенные светодиодами, а на внутренней — кнопки включения. Как видно из ролика, существует несколько режимов работы: светодиоды могут быть выключены, включены, а также могут мигать. В дизайне кроссовок можно заметить различные элементы в стиле PlayStation. В частности, отверстия для шнурков выполнены в зеленом, синем, розовом и пурпурном цветах — в традиционных цветах кнопок контроллера PS. Кроме того, стельки выполнены в специальном графическом оформлении, созданном Sony. На левом кроссовке также, как рассказал Пол Джордж, выступающий за клуб «Оклахома-Сити Тандер», будет присутствовать код, по которому в PSN можно будет скачать уникальную тему оформления для PS4. PG-2 поступят в продажу 10 февраля по цене 110 долларов.

А тем временем в Уфе на трубе городской котельной установили гигантский стометровый "термометр". Такое необычное световое оформление здания придумали руководители предприятия. К слову, дым, который валит из трубы котельной, тоже подсвечивается.

Музыкальная пауза!

Предлагаем взглянуть на парочку новых клипов Джастина Тимберлейка - давненько артист не выпускал новых музыкальных видео. А тут сразу два за месяц - все в поддержку нового альбома Man of the Woods, который выйдет 2 февраля и станет пятым для певца.

А теперь немного красоты - для вдохновения.

Новая реклама Audi, в которой лыжник Кандид Товекс «прокатился» по всему миру. При помощи склейки кадров и компьютерной графики экстремал «совершил» затяжной спуск по трассам планеты. В основном, это локации, на которых горнолыжники не катаются: песок, джунгли, травянистые холмы и даже Великая Китайская стена:

В галерее - умиротворяющие зимние пейзажи белорусского художника Слободана Трпевски. Это если вдруг кому не хватает таких вот сказочных зимних пейзажей на окном: