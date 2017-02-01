1 февраля: А в Австралии лето!..

Доброе утро! Среда скажи выгоде да пришла, неделька прошла. Да и от зимы пшик остался... Правда, "пшик" этот пока какой-то прохладный.

Но у нас-то еще ничего. А вот в Норильске что творится:

Так что радуемся нашим легким морозцам)

Позитив рядом, в Австралии - там, где лето! В Канберре несколько умельцев построили водную карусель с мотором. Получилась бесконечная водная горка. Пожалуй, такая штука должна быть во всех аквапарках:

Отметим, что аттракцион был построен ко Дню Австралии, который отмечается в стране 26 января.

Утренняя милота. Тоже дело в Австралии происходит: коала пришла в гости к собаке, а ту не пустили погулять.

Всякие новости! Не про Австралию, но тоже хорошие:

4 февраля в Приморье пройдёт «Восточный шаверменный форум» - то есть, по-простому, фестиваль шаурмы. Для посетителей проведут лекции об эволюции социально-культурного значения шаурмы, о роли блюда в жизни горожан, о шаурме во Владивостоке и в мире. Отдельная тема будет посвящена веганской шаурме. Вход на фестиваль обойдётся в 100 рублей, но по случаю мероприятия гостям обещают сниженные цены на шаурму (120 рублей), которую организаторы называют «Богиней и Царицей» всех блюд. Надо ехать, кароч.

Японцы изобрели новый способ для расслабления. Специальное лечение называется Otona Maki и представляет собой укутывание пациента в ткань таким образом, чтобы она напоминала утробу матери. Техника называется "Перезагрузка": пациенты принимают позу, чтобы все мышцы и суставы тянулись. После сеанса возвращается гибкость тела и снимается напряжение. Данную процедуру изобрела акушерка Нобуко Ватанабе. Стоимость одного такого сеанса обойдётся $28.

Компания Lego запустила социальную сеть «Lego Life» для детей младше 13 лет, в которой они могут общаться и делиться собственным творчеством. Кроме того, в социальной сети есть раздел, в котором дети могут обсуждать трудности, с которыми столкнулись во время сборки конструктора. Помимо обычных пользователей в социальной сети присутствуют герои известных наборов, которыми управляют сотрудники компании. Дети в этой соцсети защищены: вместо имен - ники из "Лего", вместо фото - аватарки с персонажами конструктора. Фото поделок тщательно проверяются перед загрузкой, чтобы в сеть не попали личные данные детей. А в комментах можно ставить только лайки - создатели боятся, что оскорбительные словесные комментарии плохо повлияют на детей. И все бы хорошо, но есть одно НО: специальное приложение соцсети доступно только в четырёх странах - США, Великобритании, Франции и Германии. Ну ничего, российские дети будут по старинке, как мы - выносить свои поделки во двор и там хвастаться.

Залипалочка для этого утра. Корейская компания Abrasax спроектировала и изготовила часы ChronoMeans. Но это не просто часы, а произведение искусства. По сути, это классический «гравитрам», то есть скульптура, основой которой являются скатывающиеся шары. Но в часах они замирают не случайным образом, а в строго заданных точках, точнее — на линиях. Количество шаров, в данный момент замерших на нижней «полке» обозначает часы, на средней — десятки минут, на верхней — минуты. Суммарно полок четыре, и одна всегда свободна — она нужна для хранения лишних шаров и осуществления операций. Свободной может быть в тот или иной момент любая из трёх полок. Материалы часов — сталь, серебро, золото. Электричество им тоже нужно — всё-таки гравитации не будет хватать, чтобы поднимать шары с нижних уровней на верхние. Но это такая мелочь. Главное, что со стороны часы выглядят как вечный двигатель. И этого ощущения достаточно.

Для киноманов и сказкоманов (есть такие?..). Вышел финальный трейлер фильма «Красавица и Чудовище» режиссера Билла Кондона, который выйдет на экраны в марте. Главные роли в нем, напомним, исполнили Эмма Уотсон, Дэн Стивенс и Люк Эванс.

Делать тонну фоток в путешествиях уже "не в тренде". Живущий в Лондоне иллюстратор Максвел Тилз из Австралии посвятил свой инстаграм собственным работам и путешествиям по Европе. Но не снимкам, а иллюстрациям - в каждом городе, где он останавливается, художник делает зарисовки интересных зданий, улиц и городских достопримечательностей, которые сам называет «скетчами-впечатлениями».