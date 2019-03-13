13 марта: Пожарим яичницу или сразимся с Пожирателем смерти?

Доброе утро! Порадуйте себя чем-нибудь вкусненьким этим утром!

О погоде на сегодня. Холодненько, однако!

Вместо утреннего мультика.

Вышел первый полноценный трейлер киноадаптации «Аладдина» от Гая Ричи! Картина снята по мотивам одноименного мультфильма, выпущенного в 1992 году. В ленте участвуют Уилл Смит (Джинн, обитающий в волшебной лампе), Мена Массуд (Аладдин) и Наоми Скотт (принцесса Жасмин).

Российская премьера «Аладдина» намечена на 23 мая.

Милота дня.

В начале марта в Ленинградской области спасли маленького тюлененка. Вчера зоозащитники опубликовали видео с найденышем. Говорят, малышка чувствует себя хорошо, кушает пять раз в день и любит покричать на своих кормильцев. Очень милая кроха:

Зверек еще не успел обрасти жиром — ее вес всего 13,5 килограммов вместо необходимых для начала самостоятельной жизни 40.

Новости.

В Великобритании в честь Стивена Хокинга выпустили монету номиналом в 50 пенсов с изображением чёрной дыры. Монеты сделаны из разных сплавов и стоят от 10 до 795 фунтов. Увы, заполучить такую в свою коллекцию практически без шансов: весь тираж уже забронирован. Напомним, Стивен Хокинг умер год назад, 14 марта 2018 года на 77 году жизни в своём доме в Кембридже. Он является одним из самых знаменитых физиков-теоретиков, а также одним из основоположников квантовой космологии. Хокинг занимался изучением чёрных дыр, а в 1974 году он разработал теорию, что они «испаряются» за счёт явления, которое позже назвали «излучением Хокинга».

В цифровом магазине Steam вышла игра «ШХД: ЗИМА» (It?s Winter в английском варианте), которую создали московский поэт Илья Мазо и инди-разработчик Александр Игнатов. В игре нет четкой цели, это просто симулятор блуждания по типичной российской квартире с возможностью выйти во двор. «Вас ничего не ждет, вы не можете выбраться — только сломанный радиоприемник, продукты в холодильнике, одиночество и бесконечный снег», — говорится в описании. В игре можно приготовить яичницу, вынести мусор или пройтись до закрытых продуктовых ларьков. Очень похоже на симулятор нашей жизни 1 января...

А вот новинка повеселее. Авторы Pokemon GO показали свою новинку - мобильную игру по «Гарри Поттеру»! Называется Harry Potter: Wizards Unite. Игроки станут частью специального отряда, созданного министерством магии. Члены этого отряда устраняют ущерб от таинственных порталов, через которые в мир маглов попадают магические существа, артефакты и злые волшебники. Wizards Unite во многом похожа на Pokemon Go — тут тоже нужно много гулять по улицам с телефоном. Игроки будут путешествовать по отмеченным на карте точкам со «следами магии». В этих точках пользователей могут ожидать фантастические твари или волшебные предметы. В игре есть сражения с Пожирателями смерти и дементорами. Для использования заклинаний необходимо нарисовать на экране телефона магический символ. Кроме того, игроки встретят знакомых по книгам и фильмам героев, а также с помощью дополненной реальности заглянут в лавку продавца волшебных палочек Олливандера. Wizards Unite будет распространяться бесплатно. Владельцы устройств на Android уже могут подать заявку на доступ к ранней версии игры. Для пользователей устройств на iOS функция пока закрыта. Выпустить приложение планируют до конца 2019 года.

Here are some of the official video clips released for Harry Potter: Wizard's Unite (clip #1/3) pic.twitter.com/G2mDU8Lrwp — Jason Inquires (@jasoninquires) 11 марта 2019 г.

Here are some of the official video clips released for Harry Potter: Wizard's Unite (clip #2/3) pic.twitter.com/RJDtsz5wJg — Jason Inquires (@jasoninquires) 11 марта 2019 г.

Взбодримся и зарядимся хорошим настроением!

Виртуозы визуальных эффектов из Corridor выпустили забавное видео о настоящем мастерстве владения палочками для еды:

И розыгрыш дня.

Помните ужасные статую Криштиану Роналду? Над ними потешался весь мир. Так вот, американский телеведущий Джеймс Корден взял эту идею для крутого розыгрыша над еще одним знаменитым футболистом - Дэвидом Бекхэмом. Недавно в Лос-Анджелесе решили установить его статую - Бекхэм играл за местный футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

Розыгрыш состоялся во время предварительного просмотра статуи. Лицо бронзового (или из чего она там сделана) Бекхэма для пранка стало максимально ужасным - особенно дурацкими вышли подбородок и глаза. Вообще, судя по полному видео розыгрыша от Кордена, Дэвиду доставалось весь день. Сначала его называли Дэйвом, на что он напомнил, что он Дэвид, и только мама зовёт его Дэйв. Ещё ему включили ролик, где должны были быть лучшие игровые моменты его карьеры, а вместо этого там были неудачные эпизоды. А ещё его поблагодарили за игру в «Манчестер Сити», хотя он играл за «Манчестер Юнайтед».

И всё равно самое смешное – это реакция Бекхэма на памятник. Стоит отметить, что он отлично держался! И вёл себя максимально прилично. Вот что значит воспитанный человек! Но все равно он был очень рад узнать, что это все розыгрыш:

Настоящая статуя, конечно, выглядит куда более прилично:

На прошлой неделе стало известно, что Притцкеровскую премию, которую называют аналогом Нобелевской премии для архитекторов, присудили японцу Арате Исодзаки. «Он выходит за рамки архитектуры, чтобы поднять вопросы, которые находятся за пределами эпох и границ», — объяснили организаторы мотивы своего выбора. 87-летний архитектор стал 46-м лауреатом Притцкеровской премии и восьмым победителем из Японии. Церемония вручения состоится в мае 2019 года в Париже.

За свою карьеру Исодзаки возвел по своим проектам больше сотни зданий по всему миру. Среди них спортивная арена Палау Сант Жорди в Испании, которую построили к Олимпийским играм 1992 года в Барселоне, штаб-квартира «Диснейленда» во Флориде, Шэньчжэньский культурный центр и Центральная академия изящных искусств в Китае. В галерее - некоторые из его творений. Как вам?