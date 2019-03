13 марта: Пожарим яичницу или сразимся с Пожирателем смерти?

Доброе утро! Порадуйте себя чем-нибудь вкусненьким этим утром!

О погоде на сегодня. Холодненько, однако!

Вместо утреннего мультика.

Вышел первый полноценный трейлер киноадаптации «Аладдина» от Гая Ричи! Картина снята по мотивам одноименного мультфильма, выпущенного в 1992 году. В ленте участвуют Уилл Смит (Джинн, обитающий в волшебной лампе), Мена Массуд (Аладдин) и Наоми Скотт (принцесса Жасмин).

Российская премьера «Аладдина» намечена на 23 мая.

Милота дня.

В начале марта в Ленинградской области спасли маленького тюлененка. Вчера зоозащитники опубликовали видео с найденышем. Говорят, малышка чувствует себя хорошо, кушает пять раз в день и любит покричать на своих кормильцев. Очень милая кроха:

Зверек еще не успел обрасти жиром — ее вес всего 13,5 килограммов вместо необходимых для начала самостоятельной жизни 40.

Новости.

В Великобритании в честь Стивена Хокинга выпустили монету номиналом в 50 пенсов с изображением чёрной дыры. Монеты сделаны из разных сплавов и стоят от 10 до 795 фунтов. Увы, заполучить такую в свою коллекцию практически без шансов: весь тираж уже забронирован. Напомним, Стивен Хокинг умер год назад, 14 марта 2018 года на 77 году жизни в своём доме в Кембридже. Он является одним из самых знаменитых физиков-теоретиков, а также одним из основоположников квантовой космологии. Хокинг занимался изучением чёрных дыр, а в 1974 году он разработал теорию, что они «испаряются» за счёт явления, которое позже назвали «излучением Хокинга».

В цифровом магазине Steam вышла игра «ШХД: ЗИМА» (It?s Winter в английском варианте), которую создали московский поэт Илья Мазо и инди-разработчик Александр Игнатов. В игре нет четкой цели, это просто симулятор блуждания по типичной российской квартире с возможностью выйти во двор. «Вас ничего не ждет, вы не можете выбраться — только сломанный радиоприемник, продукты в холодильнике, одиночество и бесконечный снег», — говорится в описании. В игре можно приготовить яичницу, вынести мусор или пройтись до закрытых продуктовых ларьков. Очень похоже на симулятор нашей жизни 1 января...

А вот новинка повеселее. Авторы Pokemon GO показали свою новинку - мобильную игру по «Гарри Поттеру»! Называется Harry Potter: Wizards Unite. Игроки станут частью специального отряда, созданного министерством магии. Члены этого отряда устраняют ущерб от таинственных порталов, через которые в мир маглов попадают магические существа, артефакты и злые волшебники. Wizards Unite во многом похожа на Pokemon Go — тут тоже нужно много гулять по улицам с телефоном. Игроки будут путешествовать по отмеченным на карте точкам со «следами магии». В этих точках пользователей могут ожидать фантастические твари или волшебные предметы. В игре есть сражения с Пожирателями смерти и дементорами. Для использования заклинаний необходимо нарисовать на экране телефона магический символ. Кроме того, игроки встретят знакомых по книгам и фильмам героев, а также с помощью дополненной реальности заглянут в лавку продавца волшебных палочек Олливандера. Wizards Unite будет распространяться бесплатно. Владельцы устройств на Android уже могут подать заявку на доступ к ранней версии игры. Для пользователей устройств на iOS функция пока закрыта. Выпустить приложение планируют до конца 2019 года.

Here are some of the official video clips released for Harry Potter: Wizard's Unite (clip #1/3) pic.twitter.com/G2mDU8Lrwp