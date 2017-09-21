21 сентября: Обнимашки Гиннесса и сумка для худеньких мужчин

Доброе утро! Пора на работу:

Милота дня!

Маленькая собачка устроила переполох во время футбольного матча в Аргентине: играла с мячиком, весело бегала по полю, а в конце даже укусила микрофон - когда журналисты пытались взять у нее интервью. Счастливая собачья жизнь:

Рекорд!

Кришна Кумар из Индии побил рекорд Гиннесса, обняв за минуту 79 человек! На самом деле рекордсмен обнял аж 83 человека, но четыре "обнимашки" не засчитали представители Книги: слишком мимолетные, "не считается".

Новости! Сегодня обо всяких новинках.

Помните в начале лета все были в шоке от купальников, имитирующих мужской торс? Появилась штука еще круче - поясная сумка, имитирующая пивной животик. Если у вас нет животика, а очень хочется, - это для вас! Линейка накладных животов весьма разнообразна — можно выбрать тот, который соответствует оттенку кожи и уровню волосатости владельца. Сейчас накладные животы существуют только как идея — дизайнер ищет единомышленников и партнеров, которые будут готовы проспонсировать воплощение его проекта в жизнь.

Российский часовщик Константин Чайкин представил лимитированную серию часов под названием Clown. Дизайн циферблата новинки с механизмом калибра K07-0 на базе автоматического механизма ETA 2824-2 навеян Пеннивайзом - персонажем фильма ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга. О нем напоминают «глаза» с желтыми «зрачками» — дисковые индикаторы часов и минут — и характерная клоунская форма «рта» — индикатора фаз Луны. Новинка выпущена в 27 экземплярах: по сюжету фильма и романа, зло в образе Пеннивайза возвращается в городок Дерри каждые 27 лет. Часть прибыли от продажи модели Clown будет направлена в один из фондов помощи детям с редкими врожденными заболеваниями.

«Каждый воспринимает роман по-своему, — рассказал Чайкин. — Меня привлекло умение Кинга не только придумывать невероятные сюжеты, но и открывать скрытые сложные эмоции. «Оно» заставляет перенестись в детство и почувствовать себя ребенком, полным страхов и переживаний: то, что взрослым кажется обыденным, бывает для детей сложным препятствием. Clown для меня — символ пережитого вместе с героями фильма и романа, я рад, что могу с помощью этих часов помочь нуждающимся больным детям».

А тем временем в Австралии, в городе Голд Кост в штате Квинсленд, появился хостел из песка. Дизайн здания разрабатывал художник Джоун Доудинг, который также участвовал в создании фильмов «Голубая лагуна» и «Безумный Макс». При строительстве использовали около 24 тонн песка. В помещении есть общая комната с восемью спальными местами, одна комната с двуспальной кроватью и фойе. Хостел проработает только с 20 по 22 сентября. Все места в нём уже забронированы.

Музыкальная пауза! Сегодня погрузимся в волшебные миры Бьорк из нового клипа на песню «The Gate».

Обратите внимание на платье певицы: автор творения - креативный директор Gucci Алессандро Микеле. В Gucci уточнили, что работа над платьем заняла 870 часов — 550 часов на изготовление каркаса из ПВХ-пластика и 320 часов на вышивку.

Для киноманов.

Вы только посмотрите, в каком наряде мопс, который снимался в первой части «Кингсмена», прибыл на премьеру второй части:

Хорошка, да? Ну и трейлеры новинки - а вы первую часть смотрели?

В кино с 28 сентября!

В галерее уравновешиваем "собачью" тему сегодняшнего утра. Знакомьтесь - кошечка по кличке Пам Пам! Стала звездой Instagram благодаря необычной внешности: