17 августа: Сбежавшая черепаха и совиное кафе

Доброе утро! Выбираемся из-под одеялки и торопимся трудиться!

Милота дня. Сегодня прямо мимими!!!

В штате Орегон есть школа для собак, в которую учеников доставляют так же, как и обычных школьников — на автобусе. Псу по кличке Руди очень нравится учиться, и каждое утро он бежит к автобусу, не дожидаясь своих хозяев:

Ребят, у кого дети школьники или студенты, покажите им это видео. И спросите, знают ли они, что через две недели 1 сентября?) Реакция бесценна! P.S. Срабатывает только с "опытными" школьниками (студентами). Первоклашек так не разведешь!

Хотите ВЗБОДРИТЬСЯ? Посмотрите видео спуска туристов по "тропе смерти" на горе Хуашань. Ааааа, зачем они это делают вообще?!?!

Новости!

Классическая история со счастливым кольцом концом. 84-летняя Мэри Грэмс из Канады потеряла обручальное кольцо ещё в 2004 году во время прополки овощей в своём огороде. В итоге спустя 13 лет (блин, что, правда 2004 был так давно?!) невестка Грэмс нашла морковку, которая была "одета" в кольцо! Мэри безумно счастлива, что кольцо нашлось, и собирается продолжать его носить. Кстати, ее муж так и не узнал о потере: когда Мэри нигде не могла найти свое кольцо, она просто купила новое, а ему рассказывать не стала.

А теперь история, которая очень напоминает анекдот. Из парка в Японии сбежала 35-летняя гигантская черепаха по кличке Абу. По словам сотрудников, 55-килограммовая черепаха свободно гуляла по территории парка, и только в ночное время находилась в вольере. Как показали записи с камер наблюдения, Абу просто вышла через главный вход парка. Через несколько дней после исчезновения парк объявил вознаграждение размером в 500 тысяч йен (около 270 тысяч рублей) за любую информацию об Абу. Черепаху нашли 16 августа. Она сидела в кустах в 140 метрах от ограды парка. В зоопарке уточнили, что это второй побег Абу за последний месяц. Слушайте, они мало того, что потеряли ОГРОМНУЮ черепаху, так еще и сказали, что она СБЕЖАЛА. Хааа.

И гаджет для фанатов "Звездных войн", у которых есть маленькие дети. Компания Radio Flyer разработала первый детский лендспидер, фантастическую машину из вселенной «Звездных войн». Это модель X-34, ей управлял сам Люк Скайуокер, один из главных героев культовой космической саги. В мини-лендспидере могут поместиться двое детей. Он оснащен интерактивной панелью. В нем также использованы оригинальные звуки из фильма: это голоса дроида-механика R2-D2, протокольного дроида C-3PO и самого Люка Скайуокера. Игрушечный лендспидер развивает скорость до 8 километров в час. Его максимальный вес составляет 59 килограммов, ограничение по возрасту — 4 года. Заказать игрушку можно за 500 долларов; поставки начнутся через несколько недель.

Музыкальная пауза!

Джанлука Вакки, знаменитый "танцующий миллонер" из Италии, выпустил замечательный летний клип. Там все по канону: веселая музыка, танцующий Джанлука (ну как же без этого) и красивые полуголые девочки. Короче, смотреть надо:

И видео, после просмотра которого невозможно не улыбнуться. Хорошего вам настроения на весь день!!!

В Японии на смену котокафе (где можно тискать котиков) пришли "совиные кафе". В некоторых из них птиц можно покормить купленным здесь же кормом, ещё кое-где разрешены визиты с собственной совой. В общем, галерея сегодня про совушек!