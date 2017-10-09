9 октября: Гигантская морковка и бутылка водки залпом

Доброе утро! Или стоп. В понедельник утро добрым не бывает?..

Если проблемы с настроением, все к нам. У нас тут нет плохих новостей!

Впрочем, немного лукавим. Одна плохая сегодня все-таки будет — но зато полеееезнаяяяя… Это, знаете ли, как лекарство: вкусным не бывает, но надо, надо принимать.

Итак, метеосводки на предстоящую неделю:

Вывод: Не забываем зонтики!

Начнем день с классного рекорда!

Житель Миннесоты сумел вырастить самую большую в мире морковку! Весит это чудо 10.17 кг.

Видео про рекорд. Когда морковку вытаскивают, так и тянет приговаривать: «Бабка за дедку, дедка за репку…»:

И еще кое-что очень сильно напоминающее рекорд, но уже не такое милое, как суперская морковка.

Житель Владивостока регулярно обманывает сотрудников продуктовых супермаркетов: приходит в магазины, выпивает залпом бутылку водки (0,5 или 0,7 литра) и уходит, не заплатив. Охранникам магазинов 34-летний мужчина заявляет, что он ничего не пил, а на полке стояла пустая бутылка.

На видео с камеры наблюдения видно, как он в два подхода выпивает бутылку водки. На это у мужчины уходит чуть больше минуты. Рекорд? Рекорд, однозначно!!!

Важное уточнение: «за подобные поступки мужчине не грозит уголовная ответственность, так как ущерб составляет всего несколько сотен рублей. Любитель „халявного“ спиртного продолжает посещать торговые точки Владивостока».

Нет-нет, мы ни на что не намекаем и не провоцируем вас. Просто если захотите стать подобным тульским героем, позовите Myslo: мы задокументируем рекорд!)

Новости! Сегодня о «высоких технологиях».

Японцы придумали роботизированную котоподушку: кругляш с хвостом, который им помахивает, когда его гладишь. Называется Qoobo. Создатели называют своего робота «хвостатой подушкой, которая вылечит ваше сердце». Подушка представлена в двух цветах (сером и коричневом), оснащена USB-разъемом, с помощью которого устройство можно заряжать. На одной зарядке котоподушка может вилять хвостом в течение восьми часов. Компания планирует запустить продажу Qoobo в июне 2018 года, а стоить подушка будет около 100 долларов.

Компания Land Rover сконструировала внедорожник Discovery специально для знаменитого британского повара Джейми Оливера. Фактически это передвижная кухня, оборудованная целым набором бытовой техники. Например, в моторном отсеке рядом с двигателем установили 4,7-литровую мультиварку, а в решётку радиатора — вертел с электроприводом для гриля, который сделан из алюминиевой канистры. В багажнике Discovery инженеры SVO разместили газовую плиту, спагетницу, алюминиевую раковину, выдвижную столешницу для приготовления еды, раскладной обеденный стол и даже 40-дюймовый телевизор. Из подрулевых переключателей сделали дозаторы для оливкового масла и уксуса, а из селектора коробки передач — перечницу и солонку. Вместо левого заднего стекла на кузове соорудили шкафчик для хранения 11 ёмкостей со специями, а вместо правого — клумбу для выращивания трав. Главная особенность интерьера — тостер, вмонтированный в тоннель между креслами. Чуть выше, в центральную консоль встроен ящик для хранения трёх баночек джема для тостов и ножа. Наконец, к колёсам прикручены специальные мельницы ёмкостью по пять литров, которые взбивают мороженое и масло, пока колёса вращаются. После этого готовые продукты можно спрятать в холодильник в багажнике.

Adidas выпустит серию кроссовок, которая будет произведена на полностью роботизированном заводе в Германии — Speedfactory. Серия называется AM4 (Adidas Made For) и поступит в продажу в 6 городах — Лондоне, Париже, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Токио и Шанхае. Сначала, 19 и 26 октября, кроссовки будут запущены в Лондоне и Париже, соответственно, в то время как другие города из списка получат их только в следующем году. Причём модели будут различаться: каждый город получит «собственную».

Музыкально-танцевальная пауза!

Пермские балерины исполнили 32 фуэте в поддержку фильма «Матильда». Красота невероятная:

Новость для тех, чье детство пришлось на 90-ые. Помните жутко страшную заставку телекомпании «ВИD»?..

Больше не страшно!!!

6 октября «ВИD» сменила заставку. И все встало на свои места: это никакой не Ельцин, а китайский философ Го Сян. А на голове у него всего лишь жаба.

В честь ребрендинга компания выпустила небольшой ролик об истории «ВИDа»:

Хэллоуин уже близко! С начала октября и до самого Хэллоуина отец этого семейства каждый день меняет положение этих двух скелетов на крыльце, придумывая им интересные сценки и привлекая тем самым внимание всех соседей вокруг.