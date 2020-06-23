23 июня: соцсети создают женские версии известных мужских персонажей и персональный паб в саду дома

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Без зонта не обойтись! Сегодня днем дождь, а столбики термометров поднимутся до +16 градусов.

В соцсетях снова стал популярен фильтр, «меняющий пол». В 2019 году многие пользовались этой функцией в приложении Snapchat и обрабатывали в основном свои фото. Теперь же стали использовать аналогичный фильтр в FaceApp. Причем через него стали пропускать преимущественно фотографии знаменитостей.

Все началось с персонажей «Звездных войн».

Дальше пользователей соцсетей уже было не остановить. Женские версии появились у персонажей «Ведьмака», «Гарри Поттера», «Звездного пути», «Твин Пикса» и других знаменитых актеров.

Классики хип-хопа за словом никогда в карман не лезли, а сейчас и вовсе врываются в предвыборную кампанию, кроя матом президента. Слушаем Public Enemy «State Of The Union (STFU)».

Жительница британского Девона, 48-летняя медсестра Джейн Таппер, устала терпеть, что ее муж то и дело норовит улизнуть в местный паб. Но вместо того, чтобы пустить в ход скалку или сковородку, женщина нашла идеальный способ, как заставить мужа не покидать границы дома.

Заручившись помощью мужа Пола, который по счастливой случайности оказался инженером, Джейн начала строить в саду свой паб под названием Doghouse Inn («Конура»).

«Я подумала, почему бы не построить свой паб и не стать его владелицей. Чтобы потом можно было говорить людям, что мой муж всегда в конуре».

Постройка паба обошлась недешево. На возведение ушло больше 15 тысяч фунтов. Причем на сам паб потратили всего 400 фунтов, а остальное пришлось спустить на покупку и выравнивание самого сада.

По словам Джейн, пришлось немало поработать, чтобы постройка стала похожа на настоящее питейное заведение, потому что сначала паб выглядел как натуральный сарай.

Однако со временем конструкция действительно стала выглядеть как настоящий мини-паб, неотличимый от любых других в городе. Джейн не скрывает, что работала над собственным пабом не только для того, чтобы удержать дома супруга, но и чтобы поразить соседей.

В итоге затея удалась на все сто. Теперь в саду у британской семьи настоящий паб с барной стойкой, пивными кранами и даже игровыми автоматами. Помимо Пола, в нем теперь любят посидеть трое его взрослых сыновей, обе собаки, да и друзьям заглянуть не возбраняется.

Джейн считает, что бар не только помог объединить семью под одной крышей, но и в долгосрочной перспективе поможет сэкономить немало денег, ведь мужики теперь не будут спускать их на выпивку у чужого дяди. Вот это мы понимаем - подход к сохранению семейного бюджета, да и семьи в целом!

У каждого человека свои представления о крутости и стиле. Если кто-то в здравом уме не наденет розовую шубу и шапку в виде елки на улицу, то другой без проблем пойдет в таком на работу.

Глядя на одежду, обувь и аксессуары из данного материала, хочется задать вопрос как покупателям, так и создателям этих модных шедевров: «Вы о чем вообще думали?»

Хорошего дня и не болейте!