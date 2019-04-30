30 апреля: Долги, долги плати-и-и!..

Доброе утро! Рабочая неделя подошла к концу, едва успев начаться. Кайф!

О погоде на длииииинный уик-энд. Не слишком жарко, иногда дождливо, но в целом — отлично! Как вообще может быть плохо, когда столько выходных впереди? Мини-отпуск:

Начнем утро с бодрящего музыкального видео (другое определение ЭТОГО и подобрать-то сложно).

Сотрудницы Федеральной службы судебных приставов в Иркутской области записали дикий кавер на песню «Плакала» украинской группы Kazka. Напомнили про долги по алиментам, налоги и штрафы.

Оригинал, если что, вот:

Капелька милоты.

Дрессированный котик — НЕ из труппы Куклачева!

Новости!

Компания Samsung представила 43-дюймовый телевизор Sero. Его главная особенность — возможность повернуть экран на 90 градусов (то есть вертикально) и смотреть видео с мобильных платформ, таких как Instagram и Snapchat. Компания рассчитывает, что устройство будет популярно среди молодёжи, которая любит вертикальные видео. Кроме того, в Sero встроены четыре 60-ваттные колонки и сабвуфер. В Samsung надеются, что за счёт этого телевизор будет также популярен как музыкальный центр. Он также может работать как цифровая фоторамка или визуализатор музыки. В Южной Корее Sero поступит в продажу в конце мая, ориентировочная цена — 1600 долларов (103 тыс. рублей). Когда телевизор появится на других рынках, не уточняется.

Забавная футбольная история из Англии. Там матч между «Челтнем Сарасенз» и «Кидлингтон Девелопмент», выступающих в региональной Лиге Хелленик, остановили после того, как на 73-й минуте встречи на стадионе пропал свет. Как выяснилось, прожекторы выключил игрок «Кидлингтона» Джулиус Мурага, который получил во втором тайме красную карточку. Утверждается, что после удаления с поля футболист отправился в раздевалку. Он отключил электричество на стадионе, когда пытался включить душ. Футболист заявил, что сделал это случайно. После пятиминутного перерыва игра продолжилась. Команда Мураги проиграла со счетом 3:1. Темная тема!

В декабре фанаты увидят 9-й эпизод «Звёздных Войн», который получил название «Скайуокер. Восход». Похоже, скоро поклонники смогут не только смотреть фильмы любимой киносаги, но и лично окунуться в любимый мир Star Wars. Компания Disney объявила, что совсем скоро закончится строительство парков Star Wars: Galaxy’s Edge. Один находится в Калифорнии, другой – во Флориде. На них было потрачено около миллиарда долларов, так что они точно не разочаруют фанатов. В сети появились фотографии одного из парков, и это действительно выглядит невероятно:

А теперь настоящая музыкальная пауза!

Красотка Тейлор Свифт выпустила новый и очень яркий клип — ME!

И еще немного классной Тейлор в промо-фотосессии в поддержку нового сингла:

Для любителей сериальчиков.

Вышел полноценный трейлер сериала «Толя Робот» с Александром Палем в главной роли — о провинциальном парне, который получает бионические протезы рук и ног и начинает бороться за свой дом.

Сценарий от авторов «Физрука» и «Горько!». Есть мнение, что это потенциально главная русская комедия этого сезона! Премьера запланирована на май 2019 года, но точная дата не определена.

В галерее - милые лисички.