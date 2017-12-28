28 декабря: Коварные подарки и куриная деспасито

Доброе утро!

Первая хорошая новость на сегодня: уже завтра пятница, и уже завтра все бросят нафик эту работу и будут радоваться и поздравлять друг друга "с наступающим".

И сразу вторая хорошая новость: через три дня Новый год!!!! Уииииии!!!!!!!

Милота дня.

Первоклассник из Краснодара тут узнал, что начинаются каникулы и не надо будет ходить в школу. И он этому не рад:

Эх, вот годика через три-четыре будет пересматривать видео, которое сделало его знаменитым, и будет хохотать над собой. Хотя... А как там у вас дела? Может, тоже не хотите каникул, а хотите на работу, к любимому начальнику?..)

Идея для новогоднего творчества: делаем снеговика под ёлку!

Нужен белый носок, крахмал, ниточки, немного фантазии и руки не их попы.

Новости! Истории с новогодним/рождественским настроением.

Советы: как правильно упаковать новогодние подарки, если хотите, чтобы их запомнили надолго.

В 2015 году сестра пользователя сервиса imgur под ником gileriodekel подарила ему коварный подарок: шоколадный батончик, завернутый в целый моток скотча. Короче, распаковка подарка явно не стоила того. В этом году дарительницу ждало ВОЗМЕЗДИЕ. Вот именно так, большими буквами. О своем супер-плане gileriodekel рассказал на imgur. Жена автора нашла на барахолке недорогой шар для боулинга — в одну из его дырок супруги засунули 40 долларов, завёрнутые в лист А4. В оставшиеся отверстия они поместили по половине листа с надписью «Wrong one, try again!» («Не та [дырка], попробуй ещё раз!»). Шар с записками они обернули в полиэтиленовую плёнку, которую затем покрыли смазочным жиром и обернули в плёнку ещё раз. Закончив оборачивать шар плёнкой, супруги ещё дважды обклеили его скотчем, постоянно меняя направление ленты. Затем добавили ещё слой плёнки и два слоя скотча — последний они повернули липкой стороной наружу, и положили шар в пакет. После этого gileriodekel обернул пакет в футболку, чтобы его сестра не запачкала одежду жиром. Многослойный свёрток он положил в заполненную туалетной бумагой пластиковую коробку, но и этого ему показалось мало. Мужчина просверлил в крышке и коробке 83 отверстия, а затем продел через них стяжки для проводов — так туго, чтобы их было «почти невозможно» разрезать ножницами. Плотно запечатанный контейнер он поставил в ещё одну коробку, закрыв её на четыре комбинационных замка. Каждому из замков соответствовала подсказка на одной стороне большой коробки. Тексты подсказок были написаны мормонским алфавитом, потому что все члены его семьи — мормоны. Сообщения на сторонах коробки отсылали к четырём точкам в доме, в которых были спрятаны коды для замков. В комментариях под записью gileriodekel указал, что сестре запрещено что-либо резать и она должна будет сделать всё вручную. Он также пообещал записать на видео процесс распаковки, но на момент публикации заметки ничего не выложил. Да она небось еще распаковывает, после Рождества всего-то три дня прошло!!!

Еще одна похожая история. Только это уже не месть, а традиция: пользователь Reddit под ником KingJak117 любит "помучить" своего младшего брата и постоянно дарит ему странно запакованные подарочные карты от игрового сервиса Steam. То запрячет ее в «коробку» из нескольких деревянных блоков, то положит между кусками оргстекла и скрепит их 34 болтами. Короче, фантазия безгранична. В 2017 году брат KingJak117 получил в подарок все ту же карточку Steam. На этот раз она была между двумя пластинами из стали AR500 диаметром 25 сантиметров. По словам KingJak117, вся конструкция весит около 17 килограммов и обошлась дороже самой карты — 30 долларов против 20 долларов. Он скрепил две пластины шурупами, на которые накрутил дополнительные шайбы. Пользователь спрятал карточку за органическим стеклом, чтобы её нельзя было вытащить, а болты смазал клеем для надёжности.

Музыкальная пауза!

Сегодня это просто водопад положительных эмоций! Один из хитов этого года, Despacito, в исполнении игрушечной курицы. Это бомба!

Больше всего умиляет планшет с текстом песни перед "глазами" курицы. Ответственно подходит к задаче:

И кое-что очень трогательное.

Чудесный ролик о том, как маскоты (талисманы) клубов Бундеслиги (Германия) грустят во время зимнего перерыва (сезон возобновится только 13 января).

В галерее милый синий котик готовится к Новому году.

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