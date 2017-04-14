14 апреля: Суровый омский фонтан и йога с козами

Доброе утро! Пятница!

Берегли этот видеоролик специально к любимому дню недели:

Выходные будут насыщенные. Как не пропустить ничего интересного, знает эксперт Myslo по правильному отдыху Вика Ерисковская. Все бегом в обзор событий на выходные!

Погода нас, правда, совершенно не порадует. Синоптики обещают дожди... Зато после дождей все быстрее зазеленеет!

Милота дня, если вам не хватило того малыша LIKE A BOSS из первого ролика!

Как в зоопарках по всему миру отмечают Пасху:

В Лондонском зоопарке в честь Пасхи сурикатов накормили раскрашенными в разные цвета яйцами:

В штате Аризона (США) пластиковые игрушки-яйца, в которых спрятаны маленькие кусочки еды, высыпали в бассейн с выдрами :

А в городе Аделаида в Австралии в вольере львов установили картонных пасхальных кроликов с сюрпризами (были порваны на мелкие клочки):

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Для легкого пробуждения - эпичное видео из Омска. В центре города экскаватор повредил водопровод, и из-под земли забил огромный фонтан воды высотой в несколько этажей. Видео немного страшное, но с веселой музычкой - в самый раз:

Всякие новости.

Британские ученые изобрели съедобные емкости для воды, которые не представляют никакой опасности для человека и природы. Шарики сделаны из водорослей методом гелеобразования. Ожидаются, что съедобные бутылки поступят в продажу до конца 2017 года:

Компания EasyLife185 придумала кевларовые нарукавники, которые помогут защититься от травм. Такие штуки очень пригодятся постоянно работающим с ножом людям — от поваров до цирковых жонглёров. К слову, велосипедистам нарукавники тоже помогут, предохраняя от ободранных локтей не хуже налокотников. В них, говорят производители, можно работать в саду и в поле, можно шить или вязать, можно всё что угодно, и стоит такая радость всего $20.

В США восьмилетний мальчик научился водить машину с помощью роликов на YouTube и поехал в «Макдоналдс», позаимствовав авто у своих родителей. Сейчас можно как Задорнов: Круто? Читайте дальше, будет еще лучше. Итак, готовы? Его четырёхлетняя сестра сидела в багажнике!!!

Ребенок-водитель проехал около трёх километров, пересёк четыре перекрестка, переехал железнодорожные пути и сделал несколько поворотов. Свидетели отметили, что он соблюдал скоростной режим и обращал внимание на дорожные знаки. Вскоре один из них сообщил полиции о ребенке, сидящем за рулём машины. Полицейский рассказал, что ждал звонков, сообщающих о помятых урнах или почтовых ящиках, но их не было. «Он ничего не задел. Это невероятно», – отметил он.

Мальчик подъехал к окну кафе и заказал чизбургер, пакет картошки фри и наггетсы. Он оплатил заказ деньгами из своей свиньи-копилки. Работники заведения признались, что приняли произошедшее за розыгрыш.

После прибытия полиции мальчик расплакался и сказал одному из сотрудников, что всего лишь хотел съесть чизбургер. «Это не результат халатности, недосмотра», — заявил Кёхлер. «Мальчик и его сестра позавтракали, пообедали и поужинали, но ему все равно очень хотелось съесть чизбургер».





Музыкальная пауза. Сегодня очень даже тематическая.

На Тихоокеанском побережье Панамы обнаружили новый вид рака-щелкуна (Alpheidae). За ярко-розовую окраску клешней вид назвали в честь британской рок-группы Pink Floyd. Причем надо отметить, что раки S. pinkfloydi тоже в некотором роде музыкальны: как и другие представители семейства раков-щелкунов, они умеют очень громко щёлкать клешнёй.

Сэмми де Граве, зоолог из музея естественной истории Оксфордского университета, был фанатом британских гениев Pink Floyd с 1979 года, когда впервые услышал альбом The Wall, и почти сорок лет мечтал назвать в их честь какое-нибудь ракообразное (их он полюбил чуть раньше, чем впервые услышал голос и гитару Дэвида Гилмора). Розовые клешни и убойный звук клешни панамского рака подошли как нельзя лучше. Второй автор исследования, Артур Анкер (Arthur Anker), ничего не имел против, и рачок получил знаменитое имя.

Вчера мы с помощью ученых выяснили, почему же развязываются шнурки (там какие-то демонические силы вмешиваются, подробнее здесь). А сегодня очередное важное наблюдение исследователей!

Итак, вопрос: Как правильно заваривать чай в пакетиках?

Ученый Куан Вонг из австралийского института Ньюкасл несколько лет изучал, как увеличить «ценность» чашки чая — то есть как повысить количество важных элементов в ней. И вот его идеальный рецепт:

Положите в пустую чашку чайный пакетик, Налейте в чашку горячую воду, Поставьте чашку с чайным пакетиком на полминуты в микроволновку, работающую на половине мощности, Дайте чаю настояться еще минуту.

О_о весь мир в шоке. Чай?! В микроволновке?! Убийца чая!!! *пойдем попробуем его рецепт...*

В галерее - новая идея из Канады. Там придумали заниматься йогой с козочками! Наверное, запах особенно способствует расслаблению и уходу в себя...