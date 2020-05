18 мая: самоеды-косплееры и специальное задание для сериаломанов

Доброе утро. Начинаем новую продуктивную неделю вместе с хорошими новостями

Дожди, дожди, кругом одни дожди. Синоптики прогнозируют, что всю неделю будут идти дожди. Самое время доставать резиновые сапоги и бегать по лужам.

Посмотрите на эту картинку и попробуйте найти все 25 зашифрованных сериалов.

Пандемия коронавируса серьезно ударила не только по здоровью людей, но и по бизнесу: многие предприятия вынуждены были приостановить работу.

Чтобы не подвергать сотрудников и посетителей риску, пришлось закрыться и ресторанам. Эксперты считают, что после снятия ограничений 90% из них могут не открыться.

Серьезность ситуации заставила рестораторов задуматься о том, как они могут начать работать после карантина и при этом обеспечить безопасность людей.

Так, в США ресторан The Inn at Little Washington рассадит за столами манекены, чтобы помочь гостям соблюдать дистанцию. Первые посетители смогут пообедать в заведении 15 мая (если ограничения не продлят), но пока только на открытом воздухе.

Похожее решение воплотил в жизнь ресторан в Таиланде. Там за столики посадили игрушечных панд, которые тоже помогут посетителям соблюдать дистанцию. В стране смягчили ограничения, и ресторанам разрешили открыться при условии, что они будут соблюдать жесткие требования безопасности. Посетители этого заведения рассказывают, что панды помогают им ориентироваться, где можно сидеть, а где — нет.

В ресторане Mediamatic в Амстердаме подготовили проект, который позволит гостям безопасно посещать ресторан после снятия ограничений. Посетителям предлагают разместиться в отдельных кабинках. Mediamatic предложил гостям поужинать в «теплицах», когда ограничения снимут. На сайте можно было зарезервировать время для посещения ресторана с 21 мая, однако сейчас забронировано все до конца июня.

Кроме того, в Нидерландах тестируется специальный безопасный вариант ресторана McDonald’s. Места для ожидания на улице размечены с учетом безопасной дистанции. На входе в зал установили станцию для мытья рук. Гостей встречает администратор, который выдает им локатор. Сам сотрудник стоит за стойкой, отгороженной стеклом. Заказы делаются только через терминал, после чего еду сразу за столик привозит официант. Столики отделены стеклянными перегородками.

Манчестерские поп-рокеры The 1975 берут новые высоты в сочинении духоподъемных гимнов. Как, например, песня «Guys». Под нее стадионы должны рыдать и жечь зажигалки.

Пара самоедов из Австралии попробовала себя в роли кинозвезд. Австралиец заменил актеров на кадрах известных фильмов на своих питомцев. Некоторые сцены получились даже лучше оригинальных.

Люди по всему миру продолжают сидеть в изоляции. Счастливчики, которые живут с питомцами, бесконечно благодарны им не только за возможность легально выходить на улицу, но и за то, что они скрашивают пребывание в четырех стенах. А многие хозяева задействуют питомцев в домашних активностях.

Некоторые проявляют по?настоящему творческий подход. Так, житель Австралии поделился фотопроектом, в котором участвовали его самоеды Саммер и Аполло. Они воссоздали кадры из известных фильмов, заменив главных героев. Посмотрите, что у них получилось в нашей галерее.