26 апреля: Футбол с Бузовой и винишко с поп-королевой

Доброе утро! Всех с пятницееей!

Впереди безумно насыщенные выходные! Во-первых, в этот уик-энд каждый туляк обязательно должен посадить дерево. Во-вторых, нас ждет расширенный квартирник с «Анимацией» и встреча с бывшей моделью журнала Maxim, а ныне рок-звездой. И в-третьих, будут концерты звезд, спектакли и Тина Канделаки на дне рождения «Октавы». Короче, нам нужен маховик времени, чтобы успеть ВЕЗДЕ! Подробнее — в нашем специальном обзоре событий выходного дня:

Погоду на уик-энд синоптики обещают примерно такую:

Вместо утреннего мультика.

Райан Рейнольдс опубликовал промо нового фильма про покемонов «Покемон. Детектив Пикачу» (в нем актер сыграл Пикачу). На этот раз — под трогательную композицию What a Woderful World в исполнении Луи Армстронга:

А вот этот ролик получил вирусную популярность в твиттере.

Обезьяна очень уверенно пользуется инстаграмом. Воздержимся от едких сравнений и комментариев. Сделаем вид, что это просто милое видео с обезьянкой)

Новости!

Аналитики из Noosphere Technologies изучили больше 250 миллионов сообщений россиян в социальных сетях и пришли к выводу, что этой весной самыми популярными эмодзи стали значок огня ??, красное сердце ?? и плачущий от смеха смайлик ??. Вообще смайлики в рунете стали использовать чаще, чем три года назад — сейчас без эмодзи не обходится каждое четвёртое сообщение. Попутно выяснилось, что женщины используют эмодзи в среднем в полтора раза чаще, чем мужчины. Среди женщин самыми популярными стали красное сердце, огонь и зеленая галочка ?. Среди мужчин — огонь, зеленая галочка и смайлик, смеющийся от смеха. Чаще всего смайлики используют в инстаграме (34% пользователей) и «ВКонтакте» (16%).

«2ГИС» вместе с видеосервисом «Амедиатека» создал подробную интерактивную карту «Игры престолов» на русском языке. Пользователям доступна вкладка «Интересное в Вестеросе и Эссосе» — она представляет собой тематический путеводитель, где можно узнать о лучших битвах сезона и городах для шопинга. В карточки мест можно добавлять отзывы и смотреть комментарии. Например, о замке Фреев «Близнецы» фанаты сериала пишут, что отравились там вином. Другие же рекомендуют это место для проведения банкетов.

Игроки женского футбольного клуба «Енисей» определили трех финалистов конкурса на лучший дизайн-макет формы для команды. Один из вариантов — с Бузовой!!! Теперь дело за фанатами — в официальной группе Вконтакте этого клуба предлагается принять участие в опросе и помочь с выбором третьего комплекта формы для ЖФК «Енисей». Кто знает, может, и правда девчонки когда-нибудь выйдут на поле в Бузовой. Но пока что лидирует вариант № 1:

Музыкальная пауза!

У Мадонны вышел первый за несколько лет клип — на песню Medellin, записанную совместно с колумбийским певцом Maluma. Песня является первым синглом ее предстоящего альбома «Madame X». В клипе Мадонна и Maluma танцуют откровенный танец и пьют вино в кровати. В общем, поп-королева еще ого-го!

Специально для киноманов.

На просторах интернета нашлась самая эмоциональная реакция на тизер нового, девятого эпизода «Звёздных войн». Фанат в прямом смысле слова плачет от счастья! Это просто надо видеть:

И посмотрим сам трейлер на русском:

И в оригинале:

Российская премьера девятого эпизода состоится 19 декабря.

В галерее — вкуснота к завтраку.