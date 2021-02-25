25 февраля: потрясающая актерская игра футболиста и контейнер для вещей бывших

Доброе утро! Начинаем бодрый четверг с порции классных новостей. Поехали!

Неожиданное потепление приближается. Сегодня в Туле пройдет небольшой дождь, а днем температура воздуха поднимется до +3 градусов Цельсия.

Полузащитник футбольного клуба «Батанекос» Росбин Рамос, играющий в третьем дивизионе чемпионата Гватемалы, оказался никудышным симулянтом. Пока другие игроки спорили с судьей, Рамос поднял с земли округлый предмет (его с трибуны бросил один из зрителей), приложил к голове и начал кататься по газону, изображая страдания.

Впрочем, хитрость не спасла Рамоса и его команду от поражения — «Батанекос» проиграла клубу «Депортиво Сан-Лоренцо» со счетом 1:3. К тому же после матча фанаты выложили видео с футболистом в соцсети и принялись высмеивать неудачливого симулянта. А еще Рамосом заинтересовался дисциплинарный комитет Гватемалы, который, скорее всего, накажет спортсмена.

Десятый студийный альбом ветеранов пост-рока не расскажет о них ничего нового, но оторваться от него вы все равно не сможете. Мощь, величие, монументальность и бесконечная любовь к музыке в каждом звуке. Сегодня слушаем Mogwai - Ritchie Sacramento.

12 февраля в Петербурге началась акция «Принеси вещи бывших, избавься от прошлого, помоги тем, кто нуждается», организованная благотворительным магазином «Спасибо!» и поп-ап-проектом «Зима в Никольских рядах».

До начала марта в контейнер, установленный в зимнем дворе «Никольских рядов», можно сдать ненужные вещи. В зависимости от состояния они будут переданы нуждающимся или отправлены на переработку. «Инициатива приурочена ко Дню всех влюбленных, как повод избавиться от прошлого и осознанно наслаждаться настоящим», — отмечается в сообщении, опубликованном в инстаграме проекта.

Контейнер оформлен петербургским уличным художником Loketski. Как указано в инстаграме магазина, вещи можно сдать с 15:00 по 21:00 по будням и с 12:00 по 22:00 по выходным.

«Спасибо!» объединяет семь благотворительных магазинов, где можно приобрести вещи, а также сеть контейнеров для сбора одежды по всему Петербургу и Центр выдачи вещей, в котором нуждающиеся могут получить одежду бесплатно.

Есть книга, которая называется «Жутко громко и запредельно близко». Так вот, жутко громко сейчас не будет, а запредельно близко — это мы вам гарантируем. Ведь мы собрали подборку макрофотографий вроде бы обычных вещей, которые можно рассмотреть необычно крупно. И это очень захватывает! Убедитесь сами!

Хорошего дня и большого настроения!