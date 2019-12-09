9 декабря: самая большая елка в мире и банан за 120 тысяч долларов

Доброе утро! До Нового года осталось всего три понедельника, поэтому начинайте их с приятных вещей – вкусного завтрака с ароматным кофе, легкой разминки и приятных новостей. А еще загадывайте желания, и они обязательно исполнятся благодаря утренней силе мысли.

В ближайшие пять дней за окном будет дождливо и скользко.

В Италии зажгли самую большую елку в мире. Гигантская инсталляция в виде елки простирается на 750 метров в высоту и 450 метров в ширину. Необычную мерцающую елку зажигают ежегодно вот уже 38 лет. На создание световой инсталляции уходит 700 неоновых огней, соединенных между собой электрическим кабелем.

Чтобы утереть нос конкуренту, художники готовы на всё – даже съесть чужое произведение искусства. Так, один современный художник из Нью-Йорка создал арт-объект под названием «Комедиант», состоящий из приклеенного на алюминиевый скотч банана.

При своей внешней простоте скульптура нагружена разными смыслами, среди них и проблемы экологии, и мотивы тленности бытия, в общем, нашелся человек, который приобрел скульптуру за 120 тысяч долларов. Но тут произошло непоправимое – другой художник подошел к картине, достал оттуда банан и съел. Правда, он создал другой перформанс, засняв процесс поедания самого дорогого в мире банана перед ошарашенным зрителями и выложил видеоролик в инстаграм.

Американка раскрыла измену своего парня с помощью фитнес-браслета. Ведущая местного спортивного телеканала поделилась своей историей в Твиттере. Она рассказала, что устройства пары были синхронизированы, чтобы следить за физической активностью друг друга через приложения на их смартфонах. Это было сделано исключительно для мотивации к тренировкам, а не для контроля.

И вот в один прекрасный момент молодой человек пропал и перестал отвечать на звонки. Девушка заволновалась, а в 4 часа ночи ее приложение на смартфоне показало резкое повышение физической активности бойфренда, притом что, по словам девушки, он не был записан в спортзал.

В качестве музыкальной паузы послушаем современную версию песни нулевых в исполнении группы «Агонь».

В галерее сегодня милые фото из профиля бульдога по кличке Стич.