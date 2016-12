29 декабря: Тракторный вальс и 10000 бенгальских огней

Доброе утро!

О погоде: сказочная, новогодняя, нежно-снежная! А вот в Канаде, в Онтарио, недавно прошел ледяной дождь и превратил все дороги в катки (знакомо, правда?). Но жители не отчаялись и просто выбрали альтернативный способ передвижения - коньки! Благо, они есть, кажется, у каждого канадца:

Just out for an afternoon "skate" around the neighbourhood!??????#skate #onstorm #ice #skating pic.twitter.com/7ktljE2Kbu