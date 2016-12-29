29 декабря: Тракторный вальс и 10000 бенгальских огней

Доброе утро!

О погоде: сказочная, новогодняя, нежно-снежная! А вот в Канаде, в Онтарио, недавно прошел ледяной дождь и превратил все дороги в катки (знакомо, правда?). Но жители не отчаялись и просто выбрали альтернативный способ передвижения - коньки! Благо, они есть, кажется, у каждого канадца:

Милота дня. Этому шотландскому мальчику родители подарили самый лучший в мире подарок - тот, о котором он очень давно мечтал! Младшего братика! Его дед заснял на видео реакцию внука и выложил кадры в соцсеть.

Под роликом мужчина оставил подпись: "Мой внук Шон долгое время приставал к своим родителям с просьбой о младшем брате или сестре. Это его реакция на сообщение о том, что он наконец-то получит долгожданный подарок". На кадрах видно, как Шон открывает конверт, одевает бумажную корону, которая лежала внутри, и начинает читать письмо. Он единственный в комнате, кто не знает о сюрпризе. Шон начинает: "Счастливого Рождества, сынок! Я и папа подумали и решили подарить тебе самый лучший рождественский подарок из всех, что может быть. Как ты думаешь, что это?" Он резко останавливается, увидев, что написано во второй части: "Ты станешь старшим братом":

Новости с новогодним настроением!

В Хабаровске "зажгли" самую большую в России новогоднюю ёлку из машин. В акции приняли участие 97 автолюбителей. Дерево строили около двух часов, а когда фигура была готова, зажглась "гирлянда" из авариек. Сейчас этот флешмоб повторяют и в других городах нашей страны, а начали его в Челябинске. На фотках хабаровская рекордсменка:

28 декабря на Кольцевую линию Московского метрополитена впервые в истории вышел специальный новогодний поезд. В его торжественном запуске приняли участие начальник столичной подземки Дмитрий Пегов и Дед Мороз из Великого Устюга. Поезд украшен праздничной иллюминацией, а управляющие составом машинисты одеты в новогодние костюмы. Аудиозапись с названиями станций и объявлениями, которые будут звучать в вагонах, сделали Лолита Милявская и Валерий Сюткин. Новогодний поезд останется на линии до 15 января, а в канун Рождества к нему добавят ещё один вагон. Пегов пообещал, что подобные составы будут выходить на разные линии метро в канун каждого Нового года.

Пользователь YouTube Михал Могила опубликовал видео с розыгрышем своей дочери. «Так как моя шестилетняя дочь потеряла веру в существование Санта-Клауса, я решил убедить её, что “Старый Бородатый Чувак” реален. Вместе с дочкой мы решили навести камеру на ёлку, чтобы запечатлеть момент визита Санты. Как только она увидела подарки, она потребовала показать запись», — написал Могила в комментарии к видеозаписи. А на записи все чин-чинарем: и Санта, и подарки, и чудо.

Интересный эксперимент в канун Нового года. Что будет, если поджечь сразу 10 000 бенгальских огней? Будет ВАУ!!!

Музыкальная пауза! 27 декабря Минский тракторный завод устроил новогоднее представление, главной изюминкой которого стало шоу танцующих тракторов. Вальс и танго в исполнении суровых машин у проходных завода! Весьма и весьма достойно:

Для тех, у кого руки не для скуки и не из попы. Делаем «снежный шар» своими руками! Понадобится банка с плотно завинчивающейся крышкой, блёстки или искусственный снег, пара игрушек на выбор, пластилин, дистиллированная вода, раствор глицерина и клей. На крышке строим фундамент для игрушки из пластилина и аккуратно склеиваем все детали. Тем временем в банке наводим нужное количество раствора глицерина, добавляем блёстки или искусственный снег, закручиваем крышку и «снежный шар» готов! Встряхиваем и наслаждаемся эффектом.

И праздничное видео от легионеров ЦСКА: сербский полузащитник Зоран Тошич и шведский хавбек Понтус Вернблум отметили Новый год по-русски. В ролике игроки заняты просмотром фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и едят салат «Оливье». Кроме того, Тошич приносит с собой мандарины и бутылку «Российского шампанского».

В галерее - новогодние наряды от иллюстратора Angie Rozelaar. Пусть настроение у вас будет за-ме-ча-тель-ным!