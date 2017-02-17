блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
17 февраля: Пара для разборчивой панды и трубочка Google

17 февраля: Пара для разборчивой панды и трубочка Google

Доброе утро! С пятницей всех!)

 

За идеями для выходных приглашаем всех в наш специальный обзор. Рассказываем, где и как развлечь и порадовать себя любимого! Даже заставочная картинка радует и приносит удовольствие:

Погода, кстати, вовсю намекает, что скоро весна:

 

Начинаем с милоты и любви. В канадском зоопарке Assiniboine Park Zoo живет самка красной панды по кличке Сачи. Так как красных панд по всей планете осталось очень мало, рождение малышей у этих животных - это настоящее счастье для зоологов. Но с Сачи все оказалось не так просто: она оказалась дамой разборчивой и отвергала кавалеров одного за другим. А 14 февраля, в День всех влюбленных, появилась долгожданная новость: Сачи нашли пару! Ее избранником стал самец по кличке Танго из зоопарка канадского города Эдмонтон. Они прекрасно поладили. Сотрудники зоопарка надеются, что к лету у Сачи и Танго появятся детеныши.

 

Порция экстрима для бодрости и хорошего настроения на весь день. Пенсионерка из Екатеринбурга Таисия Пчелинцева впервые прыгнула с парашютом в честь своего 80-летия. Вот видео этого события.

Тут нужен хэштег #всембытак.

 

Хорошие новости!

Семилетняя школьница Хлоя Бриджуотер из Великобритании написала письмо в компанию Google с просьбой взять ее на работу.

По словам отца девочки, всё началось после его разговора с дочерью об «идеальном месте», где он сам хотел бы работать. Он рассказал ей про Google и показал несколько фотографий из их офисов (лично мужчина никогда не был не то что в компании, но даже в Калифорнии). Девочку на изображениях привлекли интерьеры кампуса компании в Кремниевой долине, в котором есть кресла-мешки, трасса для картинга и горки. Поэтому она и захотела стать частью Google. Но самое удивительное в истории не это. А то, что на письмо Хлои ответил лично гендиректор компании:

Дорогая Хлоя,

Большое спасибо тебе за твоё письмо. Я рад, что тебе нравятся компьютеры и роботы, и надеюсь, что ты продолжишь изучать технологии. Я думаю, если ты и дальше будешь упорно трудиться и следовать своим мечтам, то ты сможешь достичь всего, на чём сконцентрируешься — от работы в Google до плавания на Олимпиаде. Надеюсь получить твоё заявление о приёме на работу после того, как ты закончишь школу!

Всего наилучшего тебе и твоей семье.

Сундар Пичаи, гендиректор Google

Правда, прелесть? Это называется "прививать лояльность к бренду". =Р

 

И еще кое-что про Google - продакт плейсмент за их отзывчивость. McDonald's нанял инженеров проекта Google, чтобы создать инновационную трубочку для двухслойного шоколадно-мятного коктейля Shamrock Shake (он продается в феврале и марте, ко Дню святого Патрика, в США, Канаде и Ирландии). По задумке создателей, STRAW (так назвали трубочку) даст возможность всасывать оба слоя напитка одновременно в идеальной пропорции. Во время тестирования прототипов «трубочки» инженерам пришлось купить около 100 коктейлей Shamrock Shake. Кроме того, образцы проверяли с помощью воды с маслом, а также сгенерировали полноценную 3D-модель процесса всасывания двух уровней напитка. Короче, все очень серьезно.

 

Жители Канады спасли детеныша нерпы, которого выкинуло на берег во время шторма. После того, как люди перенесли малыша в воду, он еще какое-то время плавал рядом с ними и обнимал их ноги. Чудо:

 

Видео 2-в-1: для киноманов и ностальгирующих по 90-м. Продюсер и режиссёр Дэнни Бойл вспомнил о вещах и явлениях, ставших символами 90-х годов. Видео подготовило издание «Афиша». Ой, смотрите, это же Ферби!!! 

И посмотрим трейлер нового фильма Дэнни Бойла «Т2 Трейнспоттинг», который выйдет в прокат 8 марта. Действие картины разворачивается через 20 лет после первой части «На игле».

 

Сегодняшняя галерея - просто невероятная красота. Это победители конкурса подводных снимков. Всего их 104, но мы взглянем только на некоторых:

Галерея
«Танец осьминога» — победитель конкурса. Фото Gabriel Barathieu, UPY 2017. , Фото: 1
«Уборщик». Креветка-доктор чистит рот мурены. Фото Liang Fu, UPY 2017, Фото: 2
«Группа касаток». Фото Nicholai Georgiou, UPY 2017, Фото: 3
«Под моим зонтом». Фото Catalin Craciun, UPY 2017, Фото: 4
Портрет: «Бес тьмы». Морская игуана — редкий вид ящериц, проживающих исключительно на Галапагосских островах. Фото Damien Mauric, UPY 2017, Фото: 5
«Водяной принц». Фото Yannick Gouguenheim, UPY 2017, Фото: 6
«Крушение Louilla на закате». Некогда огромное грузовое судно стало частью экосистемы рифов около Синае. Фото Csaba Tökölyi, UPY 2017, Фото: 7
«Последний полёт». Фото Steve Jones, UPY 2017, Фото: 8
Победитель категории «макро»: «Жертва». Детёныш рака-богомола ещё слаб, но уже готов атаковать добычу. Фото So Yat Wai, UPY 2017, Фото: 9
«Соревнование». Когда один баклан видит добычу, за неё начинают соревноваться ещё несколько десятков птиц одновременно. Фото Richard Shucksmith, UPY 2017, Фото: 10
«Гром среди ясного неба». Фото Nick Blake, UPY 2017, Фото: 11
«Игра». Тигровая акула пытается позавтракать черепахой. Фото Edwar Herreño, UPY 2017, Фото: 12
«Могу я вам помочь?». Фото Ellen Cuylaerts, UPY 2017, Фото: 13
Победитель категории «широкий угол»: «Одна из миллиона». Массовое всплывание медуз. Фото Ron Watkins, UPY 2017, Фото: 14
«Атерины в сумерках». Фото Tony Myshlyaev, UPY 2017, Фото: 15
«Твой дом и мой дом». Фото Qing Lin, UPY 2017, Фото: 16
«Три богатыря». Фото россиянки Надежды Кулагиной, UPY 2017, Фото: 17
«Лицом к лицу». Фото ifj. Lorincz Ferenc, UPY 2017, Фото: 18
«Дельфины охотятся». Фото Greg Lecoeur, UPY 2017, Фото: 19
Портрет: «Зелёные черепахи в лучах света». Фото Greg Lecoeur, UPY 2017, Фото: 20
«Детёныш кита позирует». Фото Christophe Lapeze, UPY 2017, Фото: 21
«Вертолёт-амфибия». Фото Steve Jones, UPY 2017, Фото: 22
«Спаривание жаб». Фото Luc Rooman, UPY 2017, Фото: 23
dwar Herreño, Фото: 24
Guglielmo Cicerchia, Фото: 25
Jean Tresfon, Фото: 26
Jenny Stromvoll, Фото: 27
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:51 +8
16 февраля: Навозный ждун и спящий школьник
16 февраля: Навозный ждун и спящий школьник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика