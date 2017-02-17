17 февраля: Пара для разборчивой панды и трубочка Google

Доброе утро! С пятницей всех!)

За идеями для выходных приглашаем всех в наш специальный обзор. Рассказываем, где и как развлечь и порадовать себя любимого! Даже заставочная картинка радует и приносит удовольствие:

Погода, кстати, вовсю намекает, что скоро весна:

Начинаем с милоты и любви. В канадском зоопарке Assiniboine Park Zoo живет самка красной панды по кличке Сачи. Так как красных панд по всей планете осталось очень мало, рождение малышей у этих животных - это настоящее счастье для зоологов. Но с Сачи все оказалось не так просто: она оказалась дамой разборчивой и отвергала кавалеров одного за другим. А 14 февраля, в День всех влюбленных, появилась долгожданная новость: Сачи нашли пару! Ее избранником стал самец по кличке Танго из зоопарка канадского города Эдмонтон. Они прекрасно поладили. Сотрудники зоопарка надеются, что к лету у Сачи и Танго появятся детеныши.

Порция экстрима для бодрости и хорошего настроения на весь день. Пенсионерка из Екатеринбурга Таисия Пчелинцева впервые прыгнула с парашютом в честь своего 80-летия. Вот видео этого события.

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Хорошие новости!

Семилетняя школьница Хлоя Бриджуотер из Великобритании написала письмо в компанию Google с просьбой взять ее на работу.

По словам отца девочки, всё началось после его разговора с дочерью об «идеальном месте», где он сам хотел бы работать. Он рассказал ей про Google и показал несколько фотографий из их офисов (лично мужчина никогда не был не то что в компании, но даже в Калифорнии). Девочку на изображениях привлекли интерьеры кампуса компании в Кремниевой долине, в котором есть кресла-мешки, трасса для картинга и горки. Поэтому она и захотела стать частью Google. Но самое удивительное в истории не это. А то, что на письмо Хлои ответил лично гендиректор компании:

Дорогая Хлоя,

Большое спасибо тебе за твоё письмо. Я рад, что тебе нравятся компьютеры и роботы, и надеюсь, что ты продолжишь изучать технологии. Я думаю, если ты и дальше будешь упорно трудиться и следовать своим мечтам, то ты сможешь достичь всего, на чём сконцентрируешься — от работы в Google до плавания на Олимпиаде. Надеюсь получить твоё заявление о приёме на работу после того, как ты закончишь школу!

Всего наилучшего тебе и твоей семье.

Сундар Пичаи, гендиректор Google

Правда, прелесть? Это называется "прививать лояльность к бренду". =Р

И еще кое-что про Google - продакт плейсмент за их отзывчивость. McDonald's нанял инженеров проекта Google, чтобы создать инновационную трубочку для двухслойного шоколадно-мятного коктейля Shamrock Shake (он продается в феврале и марте, ко Дню святого Патрика, в США, Канаде и Ирландии). По задумке создателей, STRAW (так назвали трубочку) даст возможность всасывать оба слоя напитка одновременно в идеальной пропорции. Во время тестирования прототипов «трубочки» инженерам пришлось купить около 100 коктейлей Shamrock Shake. Кроме того, образцы проверяли с помощью воды с маслом, а также сгенерировали полноценную 3D-модель процесса всасывания двух уровней напитка. Короче, все очень серьезно.

Жители Канады спасли детеныша нерпы, которого выкинуло на берег во время шторма. После того, как люди перенесли малыша в воду, он еще какое-то время плавал рядом с ними и обнимал их ноги. Чудо:

Видео 2-в-1: для киноманов и ностальгирующих по 90-м. Продюсер и режиссёр Дэнни Бойл вспомнил о вещах и явлениях, ставших символами 90-х годов. Видео подготовило издание «Афиша». Ой, смотрите, это же Ферби!!!

И посмотрим трейлер нового фильма Дэнни Бойла «Т2 Трейнспоттинг», который выйдет в прокат 8 марта. Действие картины разворачивается через 20 лет после первой части «На игле».

Сегодняшняя галерея - просто невероятная красота. Это победители конкурса подводных снимков. Всего их 104, но мы взглянем только на некоторых: