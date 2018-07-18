18 июля: Челябинская библиотека и пес с GoPro

С добрым утречком!

Вот такую погоду нам метеорологи обещают на сегодня. Не июль, а какой-то мокрюль:

Интересно, опять с грозами и потопами или сегодня так, по лайтовой версии?..

Начнем с милоты!

Соцсети завоевывает чудесное селфи-видео от немецкой овчарки по имени Коби. Ее хозяин был занят своей гоу-про и не хотел с ней играть, так что собачуня решила просто украсть ее 20 минут не отдавала. Видео, кстати, со звуком:

Еще один гоу-про привет. На этот раз от жителей сурового Челябинска!

Челябинская библиотека имени Пушкина сняла социальный ролик с напоминанием о необходимости возвращать книги. Получился настоящий короткометражный блокбастер под названием «Вовремя», над которым работал сотрудник библиотеки, выпускник Челябинского государственного института культуры Максим Першуков. Здесь все атрибуты: красивая девушка, эффектные элементы паркура, эпичная погоня и несколько драк.

Новости!

«Макдоналдс» выпустила собственную ретро-коллекцию одежды «90s Throwback» ко дню McDelivery (доставки продукции сети на дом). В коллекцию вошли футболки с надписью «Classic», носки, значки и банданы с картошкой фри и биг-маками. Увы, нам, жителям России, заполучить такие сувенирчики будет непросто… Для того чтобы стать обладателем одного из элементов одежды, необходимо сделать заказ в Uber Eats на сумму от 5 долларов с 10.30 или 11.00 часов 19 июля. К заказу будет приложен выбранный элемент одежды. В акции могут участвовать только жители США, Канады, Италии, Филиппин, ОАЭ, Австралии, Германии, Польши, Нидерландов, Сальвадора и Гватемалы. Будете где-то там завтра — закажите, плз, доставку из мака. Поделитесь значком с картошечкой, оч хочется!

Для тех, чье детство и юность пришлись на 90-е и начало 00-х. Компания Viacom объявила о возвращении мульфильма «Ох уж этих детки!»! Впервые с 2004 года планируется выпустить 26 новых серий. Над эпизодами работают создатели оригинала из анимационной студии Klasky Csupo, но даты выхода пока нет. Также корпорация анонсировала полнометражный фильм с персонажами мультика, который выйдет в 2020 году. Обе истории будут посвящены первоначальным героям шоу — Томми, Чаки, Фил, Лил и Анджелике, а также их родителям. Другие подробности авторы не раскрыли.

Айфон, который родился «в чехле». Посетительница самой высокой в мире карусели уронила телефон во время съёмки видео. Тот пролетел 140 метров вниз. Кроме того, не разбился, а продолжил снимать. Когда телефон нашли с помощью функции «Найти айфон», на нём оказалась всего одна царапина на корпусе. Вот как надо самртфоны ронять:

Музыкально-танцевальная пауза от крутого Уилла Смита.

Актер принял участие в инстаграм-флэшмобе #InMyFeelingsChallenge. Суть его — станцевать под новую зажигательную песню Дрейка In My Feeling. Уилл Смит переплюнул, кажется, всех: он записал свое видео на вершине моста в Будапеште! Все, флешмоб можно закрывать)

Актер признался, что было немного страшно, поэтому его движения получились немного скованными. А как по-нашему, так все равно круто очень:

Вот еще несколько подборок флешмоба. Чтоб вы убедились окончательно, что Уилл Смит самый крутой:

А теперь восхитительное видео для фанатов группы Queen и любителей кино!

Вышел второй официальный трейлер фильма «Богемская рапсодия», который выйдет на российские экраны уже с 1 ноября! Судя по всему, кино будет бомбическое. По крайней мере, от трейлера уже мурашки бегут:

В галерее сегодня пусть будут блинчики. Но не простые, а от D A R Y N A K O S S A R! Настоящее искусство: