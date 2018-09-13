13 сентября: Побег в оптическую иллюзию

Доброе утро! Пора собираться на работу.

Погода на сегодня:

Появляется такое ощущение, что с каждым днем прогноз синоптиков все ухудшается и ухудшается… Жаль, что нельзя отменить осень!

Эффектное видео для легкого пробуждения.

На прошлых выходных во время грозы в Петербурге молния ударила прямо в башню «Лахта-центра» — самого высокого здания Европы. Смотрите, как страшно:

Новости!

В твиттере набирает популярность страница юзера под ником «объясняю шутку». Он на самом деле объясняет различные интернет-шутки и мемы тем, кто их не понял. Причем описывает их очень детально и подробно. Теперь благодаря заботливому «объясняю шутку» не останется тех, кто что-то не понял!

Объясняю. Для того, чтобы понять эту шутку, нужно посмотреть фильм «Бойцовский клуб». (данное объяснение получилось таким короткими, т.к. я не хочу спойлерить*). Спойлер — преждевременно раскрытая важная информация, которая портит впечатление от фильма/книги, разрушая интригу. — объясняю шутку (@eto_non_stop) 9 сентября 2018 г.

Объясняю. Автор намекает на то, что окрас тигров появляется благодаря принтеру (в реальности это не так). Следовательно крайний тигр слева - был первым покрашен, крайний тигр справа - последним. Он полностью белый и это говорит нам о том, что именно на нем краска закончилась. — объясняю шутку (@eto_non_stop) 9 сентября 2018 г.

Просто расчудесная история из Португалии: там посетитель музея в буквальном смысле слова провалился в оптическую иллюзию!!! Посетитель выставки современного искусства в Португалии принял инсталляцию британского художника Аниша Капура «Спуск в лимб» (Descent Into Limbo) - колодец со стенами, выкрашенными матовой черной краской, - за плоский черный диск на полу. К счастью, падение с 2,5 метров закончилось для него только ушибами.

И котик, как же утро без котика! Один из символов «Булгаковского дома», кот Бегемот, уйдет на пенсию (пропускаем все шутки о том, что как повезло Бегемоту вообще уйти на пенсию в нашей стране и т.д.). «Маловероятно, что кота уже увидит публика. Он вряд ли вернется в музей, так как он уже пожилой», — сказал сотрудник музея. Он отметил, что ветеринар тоже считает, что кота не нужно выпускать к посетителям музея. Отметим, что Бегемот живет при музее с 2005 года. По рассказам сотрудников музея, он находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание.

Музыкальная пауза.

Пока за окном серость, будем радовать глаз чем-то ярким. Например, посмотрим новый клип группы «Серебро». С тулячкой Катей Кищук, разумеется — она, кстати, поет первый куплет. Приятного просмотра!

Залипалочка дня.

Это видео безумно популярно на YouTube — больше 6 млн просмотров меньше чем за пять дней! BuzzFeed попросил настоящего архитектора Эндрю МакКлюра построить дом мечты в игре Minecraft. По итогу архитектор построил одноэтажный дом в японском стиле с бассейном.

По словам МакКлюра, Minecraft неплохой симулятор и местами даже похож на профессиональные программы для дизайнеров. Зрители YouTube в восторге от идеи ролика и даже предлагают новые сюжеты. Например, обратный — «Архитектор Minecraft строит дом в реальной жизни».

Художник Джефф Виктор из Лос-Анджелеса — поклонник супергероев и других известных персонажей. Многие из них были придуманы и впервые появились в комиксах очень давно. Джефф проследил, как внешне менялся образ героев и изобразил это в необычном мультяшном стиле.