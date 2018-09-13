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Утро в Туле
13 сентября: Побег в оптическую иллюзию

13 сентября: Побег в оптическую иллюзию

Доброе утро! Пора собираться на работу.

 

Погода на сегодня:

Появляется такое ощущение, что с каждым днем прогноз синоптиков все ухудшается и ухудшается… Жаль, что нельзя отменить осень!

 

Эффектное видео для легкого пробуждения.

На прошлых выходных во время грозы в Петербурге молния ударила прямо в башню «Лахта-центра» — самого высокого здания Европы. Смотрите, как страшно:

 

Новости!

В твиттере набирает популярность страница юзера под ником «объясняю шутку». Он на самом деле объясняет различные интернет-шутки и мемы тем, кто их не понял. Причем описывает их очень детально и подробно. Теперь благодаря заботливому «объясняю шутку» не останется тех, кто что-то не понял!

 

 

 

 

Просто расчудесная история из Португалии: там посетитель музея в буквальном смысле слова провалился в оптическую иллюзию!!! Посетитель выставки современного искусства в Португалии принял инсталляцию британского художника Аниша Капура «Спуск в лимб» (Descent Into Limbo) - колодец со стенами, выкрашенными матовой черной краской, - за плоский черный диск на полу. К счастью, падение с 2,5 метров закончилось для него только ушибами.

 

И котик, как же утро без котика! Один из символов «Булгаковского дома», кот Бегемот, уйдет на пенсию  (пропускаем все шутки о том, что как повезло Бегемоту вообще уйти на пенсию в нашей стране и т.д.). «Маловероятно, что кота уже увидит публика. Он вряд ли вернется в музей, так как он уже пожилой», — сказал сотрудник музея. Он отметил, что ветеринар тоже считает, что кота не нужно выпускать к посетителям музея. Отметим, что Бегемот живет при музее с 2005 года. По рассказам сотрудников музея, он находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание.

 

Музыкальная пауза.

Пока за окном серость, будем радовать глаз чем-то ярким. Например, посмотрим новый клип группы «Серебро». С тулячкой Катей Кищук, разумеется — она, кстати, поет первый куплет. Приятного просмотра!

 

Залипалочка дня.

Это видео безумно популярно на YouTube — больше 6 млн просмотров меньше чем за пять дней! BuzzFeed попросил настоящего архитектора Эндрю МакКлюра построить дом мечты в игре Minecraft. По итогу архитектор построил одноэтажный дом в японском стиле с бассейном.

По словам МакКлюра, Minecraft неплохой симулятор и местами даже похож на профессиональные программы для дизайнеров. Зрители YouTube в восторге от идеи ролика и даже предлагают новые сюжеты. Например, обратный — «Архитектор Minecraft строит дом в реальной жизни».

 

Художник Джефф Виктор из Лос-Анджелеса — поклонник супергероев и других известных персонажей. Многие из них были придуманы и впервые появились в комиксах очень давно. Джефф проследил, как внешне менялся образ героев и изобразил это в необычном мультяшном стиле.

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Джокер, Фото: 1
Магнето, Фото: 2
Супермен, Фото: 3
Тор, Фото: 4
Дэдпул, Фото: 5
Бэтмен, Фото: 6
Хан Соло, Фото: 7
Человек-паук, Фото: 8
Люк Скайуокер, Фото: 9
Чудо-женщина, Фото: 10
Веном, Фото: 11
Железный человек, Фото: 12
Женщина-кошка, Фото: 13
Локи, Фото: 14
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Харли Квин, Фото: 16
Капитан Америка, Фото: 17
Халк, Фото: 18
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:34 +3
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