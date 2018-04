11 апреля: Желейный Марио и лунная прогулка

Доброе утро!

Сегодня одевайтесь потеплее: от вчерашней "майской" погоды не осталось ни следа...

Начнем день с мультика! Новинка на канале Simon's Cat:

Новая игруха! Да еще и такая классная!

Шведский разработчик Штефан Хедман создал бесплатную браузерную игру Jelly Mario Bros - желейного "Марио"!

В этой игрушке все очень мягкое и тягучее, включая самого Марио и даже знаменитый саундтрек. Марио в Jelly Mario Bros не бегает и прыгает, а катится, растягиваясь и сжимаясь в процессе. Препятствия и даже земля на карте тоже мягкие. В Jelly Mario Bros пока доступно только два уровня, а также еще один секретный, попасть в который можно, запрыгнув в трубу на первой карте.

Music is now distorted by player movement! Listen! #webgl #gpgpu #gamedev #jellymario pic.twitter.com/OGSFIhzZzD