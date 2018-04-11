11 апреля: Желейный Марио и лунная прогулка

Доброе утро!

Сегодня одевайтесь потеплее: от вчерашней "майской" погоды не осталось ни следа...

Начнем день с мультика! Новинка на канале Simon's Cat:

Новая игруха! Да еще и такая классная!

Шведский разработчик Штефан Хедман создал бесплатную браузерную игру Jelly Mario Bros - желейного "Марио"!

В этой игрушке все очень мягкое и тягучее, включая самого Марио и даже знаменитый саундтрек. Марио в Jelly Mario Bros не бегает и прыгает, а катится, растягиваясь и сжимаясь в процессе. Препятствия и даже земля на карте тоже мягкие. В Jelly Mario Bros пока доступно только два уровня, а также еще один секретный, попасть в который можно, запрыгнув в трубу на первой карте.

Новости! Сегодня "околофутбольные".

Бывший кубинский футболист Эрик Эрнандес установил новый мировой рекорд в чеканке мяча в положении сидя. Кубинец не давал мячу упасть в течение 1 часа 10 минут, набивая сферу исключительно ногами. С целью усложнить упражнение на щиколотках Эрнандес закрепил по утяжелителю весом 1,36 кг. В качестве снаряда был использован официальный мяч ЧМ-2018. "Через несколько минут после начала чеканки у меня свело мышцы на левой ноге. Это не позволило мне чеканить в том ритме, в каком планировал", - рассказал 51-летний кубинец. Отметим, что Эрнандес - не новичок в Книге рекордов Гиннесса: раньше он уже попадал в нее за свои "футбольные" достижения. Например, за одну минуту он отбил мяч головой 319 раз и чеканил мяч в течение 1 часа 28 минут исключительно коленями. Также он, жонглируя мячом, пробежал стометровку за 17,83 секунды, преодолел марафонскую дистанцию за 7 часов 17 минут и, отбивая мяч всеми частями тела, не давал ему упасть в течение 19 часов 10 минут. Короче, талант!

Пока бывший футболист на Кубе старательно вписывает свое имя в историю, настукивая по мячу, российский бывший футболист прославился благодаря своей предприимчивости. Недавно стало известно, что Александр Панов, выступавший за сборную России в 1998-2004 годах, перестал общаться с журналистами на бесплатной основе и начал просить 500 рублей за интервью. Как объяснил футболист, ему надоело, что многие пользовались возможностью говорить с ним «на халяву». Поэтому он стал требовать минимальную сумму за вопрос на любую тему. Панов признался, что собеседники соглашаются с условиями не всегда, хотя он не переживает по этому поводу.

К Чемпионату мира по футболу готовятся во всех российских городах. Так, пензенские добровольцы намерены провести "рекордную" акцию - надуть футбольный мяч высотой с семиэтажный дом. И, конечно, вписать Пензу в Книгу рекордов Гиннесса. Даже интересно - получится или лопнет?

Мечтали в детстве стать космонавтом и полететь на Луну? Мечты сбываются!

NASA опубликовала видео, благодаря которому любой желающий может "прогуляться" по Луне! Оно собрано из изображений, сделанным зондом LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter). Под музыку композиторов Фредерика Вьедмана, Бенджамина Краузе и Скотта Гудмана в видео демонстрируются наиболее интересные и завораживающие объекты лунной местности, обнаруженные учеными:

Для киноманов:

Телеканал ТНТ4 представил рекламное видео, в котором совместил идентичные кадры из 15 известных фильмов в единый 50-секундный коллаж.

В ролике представлены сцены из картин «Гравитация», «Великий Гэтсби», «Час пик», «Тупой и еще тупее», «Крепкий орешек» и других. По словам директора ТНТ4 Гавриила Гордеева, на основе видео в компании планируют создать нейросеть, которая автоматически будет находить нужные кадры для создания промо. Планируется, что с её помощью специалисты смогут за пять часов обработать более 500 часов контента — например, собрать все кадры с поцелуями или идентичные ракурсы в различных фильмах.

В галерее - филиал рая для перфекционистов.