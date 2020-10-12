12 октября: купе для кошек и альпаки для напряженных сотрудников

Доброе утро, туляки! Начинаем новую рабочую неделю с хорошего настроения. А настроиться на нужный лад помогут хорошие новости. Поехали!

И все-таки дождь. Сегодня в Туле по прогнозам синоптиков будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. А столбики термометров поднимутся до отметки в +15 градусов.

Пассажир поезда Москва—Анапа выкупил все места в купе для своих кошек. Животные (а их как минимум три) с комфортом разлеглись на верхних полках. Видимо, так им удобнее смотреть в окно. Сам хозяин при этом расположился на нижней полке.

Снимок купе с кошками выложил в ВК житель Москвы Илья Хангиреев. По требованиям РЖД, при перевозке животных, которые не влезают в переноску, пассажир должен выкупить все места в купе. Если же животное помещается в переноску, то дополнительные места покупать не нужно.

Камерная фортепьянная версия одной из лучших песен Надежды Грицкевич — с неизбывным рефреном «Счастье для слабаков», и летний ленивый клип, утопающий в травах и цветах, с самой модной актрисой сезона Варварой Шмыковой в главной роли. Сегодня слушаем Наадя - «Осколки».

Офис видеостудии в китайском городе Уси на востоке страны «нанял» на работу самого милого сотрудника, которого только можно представить, — двухлетнего Байваня, посмесь ламы и альпака. Об этом сообщают South China Morning Post и Oddity central.

Пушистое животное очень любит внимание и угощения. Собственно, бродить по офису в поисках еды и есть главная обязанность нового сотрудника. Он же, в свою очередь, помогает своим «коллегам» снять стресс.

«Байвань доставляет нам много радости и лечит от стресса каждый день. Хотя иногда он непослушный мальчик, ведь ему всего около двух лет, но мы все его очень любим», — рассказал Ruptly TV менеджер Гао Тонг.

Порой у альпака нет настроения ходить по офису и общаться с занятыми людьми. Тогда пушистый предпочитает гулять по кампусу и кататься по траве.

Сотрудники видеостудии захотели поделиться своей радостью и помочь снять стресс и другим людям, поэтому стали выкладывать ролики о повседневной жизни Байваня в приложение Douyin — аналог TikTok. Там альпака стал настоящей звездой!

Джилл Гринберг — известный фотограф, который делала узнаваемые рекламные съемки. Однако она переключилась на съемку животных: так, Гринберг отсняла серию портретов обезьян, а позже она решила создать серию снимков медведей, устроив для них студию на открытом воздухе. Фотограф была удивлена результатом, так как медведи выглядели как ненастоящие. Фотографии, вошедшие в серию, опубликованы в ее книге «Портреты медведя», которую можно купить на Amazon или посмотреть на несколько ее работ в нашей галерее.

Хорошего дня и продуктивной недели!