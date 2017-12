7 декабря: 88 часов "Грибов" и ирландская "Виагра"

Доброе утро! Ну и снега вчера навалило! Вот она, настоящая зимняя сказка.

Жаль только, что к выходным обещают потепление, и вся эта красота начнет таять.

Милота дня.

Когда хозяин ушел "на 10 минуточек", но его нет уже целых 11!!!

*включайте звук, но не слишком громко*

Новости!

Начнем с вдохновляющей истории. В небольшой ирландской деревушке Рингаскидди находится завод Pfizer по производству лекарств... кхм... для лечения эректильной дисфункции. И отходы с этого завода, судя по рассказам местных жителей, производят крайне примечательный эффект. Жители заявляют, что «любовные испарения» дают местным мужчинам — и даже местным псам — огромную сексуальную мощь. Барменша Дебби О'Грейди: «Стоит только вдохнуть местный воздух, и у тебя уже все в порядке. Мы получаем любовные испарения уже несколько лет, причем совершенно бесплатно». Ее мать добавляет, что проживание в Рингаскидди для мужчин, у которых «проблемы в этой области», является настоящим благословением, и говорит, что здесь что-то есть в воздухе. Компания Pfizer выпустила официальное заявление по этому поводу, в котором говорит, что подобные заявления местных жителей — не более чем «забавный миф», и что «производственные процессы на заводе крайне сложны и подвергаются постоянной проверке». И тем не менее, что-то волшебное в этой деревне все же происходит, это даже ученые подмечают. Похоже на отличный сценарий: то ли к комедии, то ли к фильму ужасов...

Студентка университета Алабамы Келси Холл сфотографировалась в идиотском костюме рождественской елки, который ей подарила мама, и написала в твиттере: «Если я наберу тысячу ретвитов, я буду ходить в этом на все занятия до конца семестра». И набрала, конечно. Даже больше, чем хотела: запись ретвитнули 22 тысячи раз! К счастью, до конца семестра осталось всего три дня: «На носу экзамены, и все вымотаны из-за учебы. И я подумала, что [дурацкий костюм] принесет им немного радости».

1,000 retweets and I’ll wear this to all my classes for the rest of the semester pic.twitter.com/uzIDepK43k

Thank you to everyone who helped my friend reach her goal!! You have no idea how much this means to me!!!!!!!!! (??: @katbielinski) pic.twitter.com/MObXGeenGA