7 декабря: 88 часов "Грибов" и ирландская "Виагра"

Доброе утро! Ну и снега вчера навалило! Вот она, настоящая зимняя сказка.

Жаль только, что к выходным обещают потепление, и вся эта красота начнет таять.

Милота дня.

Когда хозяин ушел "на 10 минуточек", но его нет уже целых 11!!!

*включайте звук, но не слишком громко*

Новости!

Начнем с вдохновляющей истории. В небольшой ирландской деревушке Рингаскидди находится завод Pfizer по производству лекарств... кхм... для лечения эректильной дисфункции. И отходы с этого завода, судя по рассказам местных жителей, производят крайне примечательный эффект. Жители заявляют, что «любовные испарения» дают местным мужчинам — и даже местным псам — огромную сексуальную мощь. Барменша Дебби О'Грейди: «Стоит только вдохнуть местный воздух, и у тебя уже все в порядке. Мы получаем любовные испарения уже несколько лет, причем совершенно бесплатно». Ее мать добавляет, что проживание в Рингаскидди для мужчин, у которых «проблемы в этой области», является настоящим благословением, и говорит, что здесь что-то есть в воздухе. Компания Pfizer выпустила официальное заявление по этому поводу, в котором говорит, что подобные заявления местных жителей — не более чем «забавный миф», и что «производственные процессы на заводе крайне сложны и подвергаются постоянной проверке». И тем не менее, что-то волшебное в этой деревне все же происходит, это даже ученые подмечают. Похоже на отличный сценарий: то ли к комедии, то ли к фильму ужасов...

Студентка университета Алабамы Келси Холл сфотографировалась в идиотском костюме рождественской елки, который ей подарила мама, и написала в твиттере: «Если я наберу тысячу ретвитов, я буду ходить в этом на все занятия до конца семестра». И набрала, конечно. Даже больше, чем хотела: запись ретвитнули 22 тысячи раз! К счастью, до конца семестра осталось всего три дня: «На носу экзамены, и все вымотаны из-за учебы. И я подумала, что [дурацкий костюм] принесет им немного радости».

1,000 retweets and I’ll wear this to all my classes for the rest of the semester pic.twitter.com/uzIDepK43k — Kelsey Hall (@kelseyhall1313) 3 декабря 2017 г.

Thank you to everyone who helped my friend reach her goal!! You have no idea how much this means to me!!!!!!!!! (??: @katbielinski) pic.twitter.com/MObXGeenGA — Lucy Sweetall (@lucetheguce) 4 декабря 2017 г.

Шведское подразделение Samsung запустило сервис «Unspoil Me», который якобы помогает забыть любимые сериалы, чтобы пережить их просмотр ещё раз. Авторы утверждают, что в разработке сервиса участвовали профессиональные гипнотизёры и с помощью гипноза человек может за 18 минут полностью избавиться от воспоминаний о телешоу. Для проверки «Unspoil Me» нужно следовать простым инструкциям:

подтвердить на сайте, что вам есть 18 лет и вы психически здоровы;

на экране 18 минут будет крутиться спираль, от которой нельзя отводить взгляд;

мужской голос гипнотизёра попросит расслабиться, не отвлекаться и следовать его инструкциям (на англ.языке);

после сеанса рекомендуется лечь поспать, но это необязательно.

Те, кто пробовал, говорят, что сервис не работает. Но маркетинговый ход интересный, зачет!

Музыкальная пауза!

Продолжаем подводить музыкальные итоги года. YouTube опубликовал список самых популярных видео 2017 года, которые суммарно посмотрели более 633 миллионов раз. В лидерах - музыкальные композиции!

Первое место заняло выступление участника тайского шоу «The Mask Singer» в костюме устрицы (what?!); у него 181 миллион просмотров.

На втором месте оказались танцоры из Лос-Анджелеса, поставившие номер под «Shape of You» Эда Ширана. Кстати, клип музыканта попал в список самых популярных клипов, а выпуск Carpool Karaoke с его участием занял пятое место в топе самых просматриваемых видео:

В список лучших видео-2017 также попала девочка-чревовещатель Дарси Линн Фармер. Оно настолько крутое и милое, что пробирает до мурашек:

И продолжаем музыкальную паузу! Кроме лучших видео-2017, YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы уходящего года.

Ну, первая строчка вас вряд ли удивит: это Despacito! На сегодняшний день видео набрало более 4,4 миллиардов просмотров (уж простите):

На второй строчке — уже упомянутый здесь Эд Ширан с клипом на песню Shape of You.

А на третьей — J Balvin, Willy William с хитом Mi Gente.

Остальные клипы, вошедшие в десятку лучших:

А вот среди русскоязычных видео самым популярным стал клип группы «Грибы» на трек «Тает лед». Видео набрало более 143 миллионов просмотров.

Кстати, есть классная история про эту песню. В пресс-службе «Яндекс.Музыка» сообщили:

Один из пользователей музыкального сервиса прослушал песню «Тает лед» группы «Грибы» 1513 раз.

Это заняло 88 часов!!! Ну офигеть же?!

В галерее - котики на новогодних елках. Доказано: это самое лучшее украшение!