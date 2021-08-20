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Утро в Туле
20 августа: поселок, напечатанный на 3D принтере, и гигантский кот в парке миниатюр

20 августа: поселок, напечатанный на 3D принтере, и гигантский кот в парке миниатюр

Доброе утро! А вот и долгожданная пятница! День, когда можно расслабиться, насладиться отдыхом и почитать хорошие новости. Поехали!

 

О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой дождь, и до +25 градусов. В субботу немного похолодает, но также возможны дожди. В воскресенье облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +22 градусов.

 

В Ярославской области на 3D-принтере напечатают посёлок из 12 домов. Дома напечатают с помощью полевого строительного принтера S-300, на участке площадью в 1,5 гектара недалеко от посёлка Туношна. Проектом занимается резидент Фонда «Сколково» компания «АМТ».

Компания заканчивает строительство первого дома, один квадратный метр в нём стоит 20 тысяч рублей. Второй дом — коттедж площадью 100 м² — планируют собрать за 30 часов. На третьем доме компания планирует продемонстрировать «возможности строительного 3D-принтера с точки зрения сложной формы». К этим участкам уже подвели воду, электричество и канализацию.

Все дома поставят на кадастровый учёт и сделают гостиницами при учебном центре «АМТ», где преподают строительство на 3D-принтерах. В 2017 году компания «АМТ» напечатала в Ярославской области первый дом на 3D-принтере. Здание напечатали по частям и собрали на площадке как конструктор.

 

Соул-музыкант Aaron Taylor выпустил микс Drowning in Your Love (Gold edit). В него вошли три композиции из прошлогоднего альбома (Flowers, Drowning in Your Love и Icarus) в переосмысленных версиях Kartell и Che Lingo. Жаль, что в релизе всего 3 композиции, с такими аранжировками хотелось бы переслушать все треки Тэйлора. 

 

Пользователь Reddit с ником haIf_sour поделился фотографией «гигантского» белого кота на лужайке европейской деревни. На самом деле кот на снимке вполне стандартного размера, а всё вокруг — миниатюрная модель улицы Royal Crescent («Королевский полумесяц») английского города Бат.

Фотография заняла первое место в топе наиболее популярных постов Reddit за сутки и разошлась в соцсетях, а в комментариях принялись рассуждать о размерах кота и модели города и вспоминать цитаты из фильмов и песен. Некоторым пользователям кадр напомнил новостной сюжет из английского комедийного шоу 70-х, в котором гигантский котёнок разрушал город.

Почти сразу после публикации снимка на Reddit один из пользователей предложил устроить фотошоп-баттл с участием «гигантского» животного. Участники стали уменьшать кота до привычного размера, увеличивать ещё сильнее или добавлять на фотографию других персонажей.

Оригинальный кадр с котом появился ещё 15 августа в официальном аккаунте парка миниатюр «Баббакомб», находящегося недалеко от города Торки. Комплекс существует с 1963 года и описывает жизнь сразу нескольких поколений британцев — сейчас он насчитывает 426 домов и больше 13 тысяч игрушечных жителей.

В парке построены уменьшенные версии английских достопримечательностей — кроме «Полумесяца» там воссоздали миниатюрные Стоунхендж, зоопарк Пейтона и лондонский небоскрёб The Shard.

 

Жизнь с котом полна сюрпризов и удивительных открытий. Ведь эти животные обладают всеми свойствами жидкости, то есть помещаются в любые места и формы, и вдобавок наделены непокорным характером. Поэтому их частенько можно обнаружить в довольно неожиданных местах. Мы собрали для вас примеры случаев, когда коты находились там, где им было не положено находиться.

Хорошего дня и правильного месторасположения!

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Автор: Администрация Myslo
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