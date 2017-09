1 сентября: Осень к нам приходит

Доброе утро! Всех школьников и студентов - с Днем знаний. Как пишут причастные, "тот случай, когда пятница хуже воскресенья".))) Терпения вам и успехов в учебе!

А всех, для кого 1 сентября - это просто пятница, поздравляем с началом первого осеннего уик-энда!

Выходные будут очень насыщенные. Определиться с планами поможет наша специальная афиша:

Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы вы пришли на наш "Школодром" (уже и стихами заговорили...). Праздник состоится 2 сентября. Ждем вас с 13.00 до 19.00 на площади у фонтана в Центральном парке. Велкам!

Коротко о погоде: осень к нам приходит. Хотя по факту давно уже здесь...

Милота дня!

Четырехмесячная выдра впервые принимает ванну. Будьте осторожны со звуком, вначале малыш не слишком радуется перспективам намокнуть:

Новости!

В датском Биллунде, где изобрели и производят конструктор Lego, построили Lego House - здание из "кубиков лего". Здание составлено из более чем двадцати белых блоков, уложенных таким образом, чтобы они напоминали детали Lego. Самый большой блок на крыше имеет восемь круглых ламп, похожих на крепление конструктора. Cтены у всех блоков белые, а крыши выкрашены в яркие цвета конструктора. По замыслу архитекторов, благодаря крыше на Google Earth здание будет выглядеть как гигантский блок Lego. Внутри будут расположены выставочные площади и три ресторана. В одном из них, названном Mini Chef, клиентов будут обслуживать роботы. К открытию, намеченному на 27 сентября, компания подготовила соответствующий набор из коллекции LEGO Architecture.

Полицейские в Североморске Мурманской области задержали молодого человека и девушку, которые подозреваются в краже из магазинов шоколада в общей сложности на 6 тысяч рублей. Их поймали, когда они выносили из магазина шоколадок на 3,5 тысячи рублей. Уже после задержания ребята призналичь, что в тот же день украли из другого магазина шоколада на 2,5 тысячи рублей. И эту, первую, партию девушка уже съела. Поэтому пошли на "второй заход". "Мотивом совершения преступления послужила любовь девушки к шоколаду", — пояснили в полиции. Теперь сладкоежке и ее другу грозит до 5 лет лишения свободы... И самый главный итог произошедшего: НЕ СЛИПЛОСЬ!

Не совсем новый, но очень забавный гаджет из Японии. Представляет собой "ружье", которое стреляет сетью. Вообще, изначально, предназначается для гуманной ловли птиц. Но рекламируется и как средство для обороны, и для ловли преступников! Стоит такое ружье немало, от 1600 до 2000 долларов, и к нему прилагается всего 10 воздушных картриджей для выпуска сети. Отдельная упаковка из 4 воздушных картриджей стоит 135 долларов. Очень своеобразный способ борьбы с преступностью. Г - гуманность:

Новость для фанатов сериалов!

Скоро по сериалу «Ходячие мертвецы» выйдет мобильная игра! На этой неделе появился первый трейлер, он дает примерное представление того, что ждет пользователей. The Walking Dead: Our World будет построена на дополненной реальности: зомби будут появляться на экране на фоне реальных объектов, на которые пользователь навел телефон (по такому же принципу работает ловля покемонов в Pokemon Go). Игроки в трейлере убивают зомби разными видами оружия, а также взаимодействуют друг с другом и персонажами сериала:

А вот в этом видео показан настоящий геймплей:

Когда выйдет игрушка, пока неизвестно. Но точно появится в вариантах для iOS и Android.

И музыкальная пауза - тоже для фанатов сериалов. На этот раз речь об "Игре престолов", нового сезона которой нам ждать и ждать...

Комбинация «Bohemian Rhapsody» Queen и «Игры престолов»:

Фотогалерея сегодня, конечно, тематическая. "Встречаем осень". Есть все-таки какая-то романтика в этом времени года. Романтика горячего чая, пледа и хорошей книги/интересного фильма. Отличных вам выходных, друзья! Увидимся в понедельник.