7 декабря: Настроение какао (и глинтвейна)!

Доброе утро! Всем пятницу!

Сегодня в Туле открытие новогодней ёлки! Срочно все на площадь Ленина, в кремль и на новую набережную — там такая красота. Чем еще заняться в эти выходные — в нашем специальном обзоре:

О погоде на предстоящий уик-энд. Будет просто роскошной! Самое время для долгих прогулок по украшенным (и заснеженным!) улицам и для последующего распития горячего какао (или глинтвейна).

Кстати, про глинтвейн.

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн посоветовал пить глинтвейн только в крайнем случае. Он объяснил, что главный принцип алкоголя — не мешать его со сладким. По словам Брюна, любое нагревание алкоголя — это увеличение всасываемости, то есть «алкогольный удар по голове». Он добавил, что глинтвейн можно пить только как лечебное средство, «совсем чуть-чуть», чтобы согреться на сильном морозе. Специалист не рекомендует принимать этот алкогольный продукт в большом количестве.

Пришел и праздник нам всем испортил...

Для тех, кто хорошо знаком с культурой YouTube.

YouTube выпустил видео серии «YouTube Rewind» с подведением итогов 2018 года. Как обычно, в подборке появились мемы, персоны и отдельные ролики, которые стали популярными у пользователей в этом году.

(если нажать на настройки, можно переключить субтитры на русский)

Кстати, в этот раз в YouTube Rewind приняли участие сразу 2 блогера из России — Катя Клэп (6.4 млн) и летсплейщик Алексей «Поззи» Кузьмин (4.5 млн)!

Новости!

Исследовательский центр Pantone назвал главным цветом 2019 года «живой коралл». Оттенок символизирует интимность и внутреннюю потребность в оптимизме. Также в Pantone отметили, что этот оттенок очень жизнеутверждающий, теплый и яркий. Напомним, Pantone уже на протяжении 20 лет подряд каждый декабрь выбирает цвет будущего года. Выбор основывается на тенденциях моды, архитектуры, дизайна и культурных трендах.

В Германии, в городе Фридберге, установили три светофора с силуэтами Элвиса Пресли вместо стандартных изображений человечка. Зеленый свет — танцующая фигурка, красный — склонившаяся у микрофона. Светофоры обошлись Фридбергу примерно в 900 евро, они расположились на площади, названной именем Элвиса Пресли. Власти надеются, что это поможет привлечь туристов в город с населением около 29 тыс. человек. Сообщается, что Элвис Пресли с 1958 по 1960 год служил в городе Фридберге, где после Второй мировой войны располагался американский военный гарнизон — недалеко от этого места уже установлен памятник музыканту, а в местном музее ему посвятили отдельный зал. Во время службы Элвис снимал жилье в соседнем городке Бад-Наухайме, и туда до сих пор стекаются его поклонники, чтобы почтить память кумира свечами или цветами. Также там проходит Европейский фестиваль Элвиса.

В Москве построят первый в России жилой дом с вертикальными теплицами - он появится в строящемся комплексе «Крылья» в Раменках. В таких теплицах можно будет получать стабильный урожай круглый год за счет настроек климата и освещения. Размещать их можно в неиспользуемых помещениях — на инженерных этажах и в подвалах. Зеленое решение, которое разработала компания Panasonic, реализуют в рамках меморандума о долгосрочном сотрудничестве в области инновационных разработок для жилых комплексов. Документ также предусматривает применение энергоэффективных технологий, систем видеонаблюдения и аналитики, а также современных подходов в образовании. Сейчас подобные фабрики овощей существуют в Китае, Сингапуре и Японии. Лаборатория с вертикальными теплицами создана также в «Сколково».

Музыкальная пауза!

Продолжаем потихоньку подводить итоги-2018 На днях YouTube назвал самые популярные клипы уходящего года. В десятку лучших попал трек X, который записали Nicky Jam и J. Balvin. Его посмотрели 1 401 504 032 человек.

Girls Like You, над которым работали вместе Maroon 5 и Cardi B, появился на третьем месте (1 394 632 927 просмотров). И это было предсказуемо, ведь музыкальные критики назвали его главным летним хитом. Кстати, в клипе на этот трек снялись многие звезды – Дженнифер Лопес, Галь Гадот, Камила Кабельо и другие.

Также в список попал и видео Drake на трек God's Plan. Это один из самых дорогих клипов музыканта, он потратил на него около миллиона долларов. Деньги он раздал незнакомцам, которые появились в кадре во время съемок. Drake оплачивал случайным людям покупки в супермаркете, купил машину фанату, дарил деньги учителям.

Для киноманов.

Вышел первый тизер последнего, 8 сезона «Игры престолов». В ролике лед и пламя движутся навстречу друг другу по карте Вестероса, вступая в схватку в ее центре. Ждем апрель 2019!

Бразилец Мильтон Омена придумал логотипы для известных художников, проанализировав их творчество, привычки и образ жизни.

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