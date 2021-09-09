9 сентября: таблетка в трейлере новой «Матрицы» и собака, ставшая достопримечательностью

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Настоящее бабье лето. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух в городе прогреется до +20 градусов.

Киностудия Warner Bros. представила тизер фильма «Матрица: Воскрешение». Чтобы увидеть новые кадры на сайте франшизы, нужно выбрать красную или синюю таблетку.

В зависимости от выбора зритель увидит один из вариантов тизера. Видео генерируются для каждого зрителя отдельно, всего для сайта создали 180 тысяч тизеров, пишет Gizmodo. Некоторые из них различаются только наличием отдельных кадров.

Warner Bros. обновила сайт WhatIsTheMatrix.com, запущенный вместе с первым фильмом в 1999 году, впервые с 2018 года. Тогда на платформе вышли три части франшизы в разрешении 4K. Первый трейлер четвертой «Матрицы» выйдет 9 сентября. Премьера фильма состоится в России 16 декабря.

Мастер джазовых баллад Леон Бриджес сделал интересный ход: вместо того чтобы томить всех в ожидании нового релиза (как некоторые), он снял художественный визуальный плейлист к своему дебютному альбому Coming Home 2015 года. Проще говоря, это красивое залипательное получасовое кино, которое позволяет переосмыслить и вспомнить его ранние треки. Сегодня слушаем Leon Bridges — Coming Home Visual Playlist.

Польский журналист Даниель Тилс в твиттере обратил внимание на необычную достопримечательность Гданьска в картах Google. На углу улиц Политехнической и Героев Варшавского гетто отмечено место «Милый пёс на балконе» — на фотографиях действительно изображён золотистый ретривер, высунувшийся между цветочными горшками и выглядывающий с балкона первого этажа.

По данным сайта Top Rated, опирающегося на оценку пользователей, пёс на балконе занимает первое место в списке лучших достопримечательностей Гданьска и второе в общем топе заведений. У места на карте больше 500 отзывов, а средняя оценка — 4,9 звезды. Помимо отзывов на картах Google пользователи оценивают локацию и в других сервисах: многие пишут положительные комментарии и ставят псу высший балл.

Хотя многие пользователи и местные СМИ узнали о локации только сейчас, точку на карту добавили в июле 2019 года. До этого за жизнью ретривера следили в соцсетях — на посвящённую ему группу на фейсбуке подписано больше пяти тысяч поклонников. Там они делятся фотографиями и коллажами с псом и просто обсуждают его.

Страница на фейсбуке перестала обновляться в начале 2020 года, но отзывы на картах продолжали появляться регулярно. Однако 7 сентября, на следующий день после твита Тилса и нескольких новостей в польских медиа, место исчезло с карт Google. Вероятно, модераторы временно отключили локацию из-за наплыва пользователей.

В глазах любящих хозяев домашние питомцы даже во взрослом возрасте остаются всё теми же трогательными малышами, какими они были в первые недели своей жизни. Впрочем, часто и сами любимцы в своём воображении нисколько не меняются. Даже огромные суровые собачищи никак не могут свыкнуться с новой ролью и кажутся себе маленькими щенятами. Давайте посмотрим на их детские привычки, которые вызывают теперь не только умиление, но и смех.

Хорошего дня и удивительного настроения!