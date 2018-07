20 июля: Арбузное харакири и гениальный "фотошоп"

Доброе утро, друзья! Всех с пятницей! Юхууу!

Увы, метеорологи не радуют нас позитивным прогнозом погоды на предстоящий уик-энд. Пока что он выглядит вот так:

Впрочем, туман и серость вы и из окна уже видеть можете, ничего нового мы не расскажем.

Но правы коллеги: в эти выходные пасмурная погода компенсируется яркими событиями!

В программе фестивали (да тот же «Театральный дворик» три дня будет в Туле греметь!!!), чемпионаты, концерты молодых звезд и многое другое. Подробнее — в нашем специальном обзоре:

Выбирайте, чем заняться, и не грустите из-за дождика — просто не забывайте зонтики, сапожки и плащи!

Начинаем с рекорда.

Сегодня прямо квинтэссенция рекорда - 63-летний американец Ашрита Фурман снова побил рекорд по количеству рекордов Книги рекордов Гиннесса! Фух.)

Господин Фурман может похвастать самым большим количеством достижений,занесённых в Книгу рекордов Гиннесса: 259 штук, причём 103 из них до сих пор никем не побиты. Они, конечно, все странные очень... Например, рекорд по количеству прыжков с хлопком в ладоши над головой, самая длинная дистанция, пройденная кувырками, самая большая скульптура из попкорна, вращение самого огромного обруча и прочие выкрутасы.

Последний рекорд неугомонного Фурмана: он стал человеком, сумевшим разрубить самое большое количество арбузов на собственном животе за одну минуту самурайским мечом. Для того, чтобы побить предыдущий рекорд, нужно было разрубить на себе не менее 20 арбузов — американец успел на шесть штук больше.

Хм, арбузика захотелось. Кто в курсе, уже сладкие продаются или еще стоит подождать до августа?..

Классное видео от восхитительного британского графического дизайнера Джеймса Фридмана. Он звезда соцсетей с 2006 года - принимает от пользователей запросы на редактирование фото. Единственное условие: он «фотошопит» снимки именно так, как его просят. Естественно, результат всегда забавный.

В последней работе британца попросили убрать велосипед с заднего плана фото. Фридман снова воспринял всё слишком буквально: он вычислил место по вывеске на здании, приехал туда, нашёл велосипед и «уехал» на нём со снимка.

Ну гениально же?!

Новости!

В следующем году компания Samsung планирует выпустить на рынок новинку: смартфон с двумя экранами, который может складываться как кошелёк. Сама компания-производитель по этому вопросу отмалчивается, об этом прессе сообщают анонимные источники. Говорят, у смартфона будет 7-дюймовый дисплей, который можно будет согнуть наполовину до размера кошелька. В сложенном состоянии на передней панели будет находиться небольшой экран, а на задней — система камер. По слухам, устройство будет стоить 1,5 тысячи долларов. Вот такие перспективы.

Продолжаем о высоких технологиях. Студент из Великобритании Арчи О?Брайан придумал реактивный рюкзак, с помощью которого можно плавать под водой со скоростью 13 км/ч. И распечатал его себе на 3D-принтере! Водяная помпа в ранце забирает воду в верхней части устройства, а затем выбрасывает ее через два сопла. Скорость можно регулировать пультом управления, а направление движения зависит от наклонов тела. Питание ранца — от аккумулятора. В 2019 году модель планируется запустить в серийное производство. Отметим, что изначально О?Брайан хотел купить себе такой ранец для того, чтобы плавать с дельфинами, но его остановила цена таких штук (от 1000 долларов) и слишком большой вес (30кг). На видео - испытания прототипа от О?Брайан - явно более легкого и дешевого варианта:

И наше самое любимое: бесполезное! Японский дизайнер собирает деньги на робота, который умеет только хлопать в ладоши и говорить некоторые фразы. Он выглядит как помидорка с руками и стоит 4,5 тысячи долларов за штуку. По задумке автора, такой робот сможет, грубо говоря, работать зазывалой. Или промоутером... Кому как больше нравится. А что, внимание точно привлечет. А где внимание - так и до клиента недалеко!

Музыкальная пауза!

Сегодня будем создавать себе хорошее настроение с любимцами 90-ых — группой Backstreet Boys. Помните же таких, да?)

В конце прошлого месяца ребята приняли участие в шоу Джимми Фэллона и исполнили вместе с телеведущим свою знаменитую песню I Want It That Way на детских музыкальных инструментах.

Заряжает позитивом, не проходите мимо:

Залипательное видео, которое поможет расслабить мозги.

Канал EverXFun наглядно продемонстрировал, как из одних только обычных спичек можно собрать целый город с нарядными домами и замысловатой архитектурой. А потом, конечно, поджечь все получившееся! Оторваться невозможно:

В галерее — проект красноярского художника Богдана Тимченко. Он рисует плакаты с персонажами отечественных мультиков, стилизованные «под блокбастеры, треш фильмы и старую фантастику». Прям суперкруто, зацените: