23 мая: картины от воды, игры на работе и цветочные пейзажи

Доброе утро! Еще чуть-чуть и выходные. И, кстати, сегодня Всемирный день черепах, но это вовсе не значит, что нужно долго копаться утром, собираясь на работу.

За окном тепло и облачно.

И немного о продуктивности.

Компания Amazon придумала весьма необычный способ мотивации для складских работников. Каждое действие работника засчитывается как активность в виртуальной игре. Например, чем быстрее сотрудник соберёт заказ, тем быстрее поедет его машинка. Работники могут поделиться на команды и соревноваться между собой в простых играх PicksInSpace, Mission Racer, Crafter.

А теперь новости из мира искусства.

Московский уличный художник под псевдонимом Zoom создал портреты, которые проявляются от воды. Рисунок сделан на стене возле Музея истории ГУЛАГа. Чтобы портреты стали видимыми, достаточно вылить на них бутылку воды.

Немного о кинопремьерах. Сегодня в прокат выходит потрясающе красивый фильм о космосе «К звездам». По сюжету астронавт отправляется в фантастическое путешествие на поиски своего отца в далёкий космос. В главной роли Брэд Питт. А пока посмотрим трейлер.

В галерее сегодня фотографии с цветочного фестиваля в Лондоне.