18 июня: собаки в стиле Dogue и фото горящего дома, которое стало мемом 2020 года

Доброе утро, котятки! До выходных осталось всего-ничего. Поэтому заряжаемся позитивом до конца рабочей неделе вместе с хорошими новостями!

Не забываем пользоваться солнцезащитными кремами. Сегодня облачно с прояснениями, а столбики термометров поднимутся аж до +30 градусов.

В Белфасте, Северная Ирландия, Великобритания, родился необычный, похожий на львенка, кролик без ушей. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя Кайли Кларк (Kylie Clarke) несколько лет занимается разведением кроликов. В начале мая одна из крольчих родила восемь детенышей, и Кларк заметила, что у одного из них нет ушей. Ирландка боялась, что он не доживет и до года. Однако необычный крольчонок развивался так же, как и его братья.

«Когда он подрос, мы поняли, что он необычайно красивый и милый, и решили оставить его себе. Мы назвали его Лео (Leo), потому что из-за отсутствия ушей он очень похож на львенка», — рассказала Кларк. Она добавила, что не смогла выявить причину мутации. Однако дефект не повлиял на развитие Лео, он растет абсолютно здоровым.

Кларк призналась, что ее дети сразу полюбили необычного кролика. Они уделяют ему много внимания и любят с ним играть.

Едва ли не первая песня Скриптонита, в которой четко слышны все слова. В музыкальном плане Gruppa остается интереснее его сольных треков. Слушаем Gruppa Skryptonite - «КПСП».

Пользователь Reddit из штата Висконсин под ником distriived рассказал, как на днях у него сгорел дом. Сам автор поста в этот момент был на работе, а жена ушла гулять с детьми. На пожарную сигнализацию отреагировали соседи и успели спасти из огня собаку.

К своему посту хозяин дома прикрепил фотографию своего соседа со спасенной собакой. Однако на заднем плане фото есть еще один герой — кошка, которая в драматичном прыжке сама спасается из огня.

И хотя дом сгорел полностью, его владелец очень рад, что животным удалось спастись. Правда, кошку нашли не сразу. Через несколько часов ее обнаружила полиция: у животного были обожжены уши и усы. Но в остальном она не пострадала.

Фото с героическим прыжком Элли стало очень популярно на Reddit и разошлось на мемы. Как заметил один из комментаторов, «у этого фото отличный мемный потенциал».

В результате горящий дом стал символом 2020 года, так как с самого января друг за другом происходят негативные события мирового масштаба (конфликт США и Ирана, крушение украинского самолета в Иране, пандемия коронавируса, всеобщий карантин, протесты в США и другие).

А кошку Элли пользователи Reddit сравнили с людьми, которые отчаянно пытаются избежать неприятностей.

2020/Последние две клетки мозга

В сети уже давно популярен флешмоб #VogueChallenge, когда самые разные интернет-пользователи делятся своими версиями обложек Vogue.

Когда люди стали ставить на обложки глянцевых журналов своих четвероногих друзей, в соцсетях (в частности, в твиттере и инстаграме) стал распространяться #DogueChallenge. Спустя некоторое время пара любителей собак из Польши создала в инстаграме целую страничку под названием Dogueig, которая состоит исключительно из снимков питомцев в роли героев обложек.

Хорошего дня и не болейте!