20 сентября: Цвет настроения больше не синий

Всем привет! Слышали про такой рецепт?

Для поднятия настроения начинать можно прямо в четверг и пятницы не ждать!

Погода на сегодня. Почти летняя!

Начинаем с рекорда!

Американка Денис Мюллер-Коренек установила мировой рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись до 295,6 километра в час! Заезд проходил на трассе, расположенной на дне высохшего соленого озера Бонневилль в американском штате Юта. Его ровная соляная поверхность уменьшает трение, поэтому на нем регулярно проводятся различные заезды автомобилей для установления максимальной скорости.

Велосипед 45-летней Мюллер-Коренек, которая в прошлом была чемпионом США по маунтинбайку и велотреку, был прикреплен к драгстеру, который разогнал его до скорости 150 миль в час. После этого тросы были откреплены, и Мюллер-Коренек в течение пяти километров разгонялась самостоятельно.

Рекорд Мюллер-Коренек ставила на специальном кастомном велосипеде: он был сделан из легких углеродных материалов и оборудован специальными зубчатыми колесами, используемыми на мотоциклах — они обеспечивали устойчивость на больших скоростях и позволяли проезжать до 40 метров за одно нажатие педали.

Новости!

В центре Лондона на Трафальгарской площади на время ежегодного Лондонского фестиваля дизайна появился ярко-красный лев, которого можно «кормить» словами. В ответ он рычит и показывает стихи, сгенерированные искусственным интеллектом. Дизайнер Эс Девлин при создании этой скульптуры вдохновлялась анекдотом о том, что четыре льва на Трафальгарской площади должны были не смирно сидеть, а стоять на задних лапах, но против этого выступила Королева. Поэтому Дэвлин решила сделать пятого льва, который бы более активно участвовал в жизни города. Прохожие могут предложить льву любое слово, выбрав его на специальном планшете, а в ответ он выдаст строчку поэмы, сгенерированной искусственным интеллектом. ИИ тренировали на 25 миллионах слов из поэзии 19-го века. Днём слова произносятся через громкоговорители, а ночью высвечиваются на теле льва и на колонне рядом.

Компания Sony возвращает нас в детство: она представила миниатюрную версию легендарной первой PlayStation — PlayStation Classic! На ней предустановят 20 культовых игр (точно будут доступны Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4, Jumping Flash и Wild Arms; остальные станут известны позже). Ретро-консоль появится в продаже в декабре по цене 100 долларов. В комплекте идут два геймпада и HDMI-кабель. Снова можно будет бегать к друзьям в "соньку" поиграть!..)))

И курьезная история, которая произошла в Америке. Автор твиттер-канала с ником Би Джей Мэй не смог попасть домой из-за Бэтмена! Умный звонок, автоматически блокирующий входную дверь при появлении незнакомцев, сработал на изображении Темного рыцаря на футболке мужчины и и проигнорировал самого жильца. Разработчик все же смог попасть домой с помощью специального пин-кода — при желании он мог бы разблокировать замок и с телефона тоже.

Музыкальная пауза.

Егор Крид вместе с Филиппом Киркоровым сняли рэп-ремейк песни «Цвет настроения синий». Теперь цвет чёрный:

Наверное, теперь пока Киркоров все цвета не переберет, мы от этого мотивчика не отделаемся...

Для фанатов мультиков.

Вышел новый, уже третий по счету, трейлер мультфильма «Гринч», саундтрек для которого записал рэпер Tyler, the Creator.

Сюжет мультфильма будет повторять оригинальную книгу «Как Гринч украл Рождество», написанную Доктором Сьюзом в 1957 году. Главного героя озвучил Бенедикт Камбербетч.

Вот предыдущий два трейлера:

В российский прокат лента должна выйти 20 декабря.

В галерее - малыш сиба-ину. Пусть у вас будет классный денек!